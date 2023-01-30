Почему НАТО не будет вступать в войну в Украине: ответ генерала Маломужа

НАТО могло бы закончить войну в Украине очень быстро, но есть нюансы.

Украина после начала полномасштабного наступления российских войск и захвата Россией украинских территорий подала заявки на вступление в Альянс и Евросоюз по ускоренной процедуре. Евросоюз уже предоставил нашей стране статус кандидата в члены ЕС, а в НАТО раздаются разные заявления по Украине.

Когда Украина станет членом НАТО и на каком этапе процесс – в интервью изданию Обозреватель объяснил генерал армии Николай Маломуж.

"Борис Джонсон является активным сторонником Украины, он пытается любым способом поддержать нашу обороноспособность и создать гарантии безопасности для Украины. Один из механизмов – это, конечно, вступление в НАТО. Эта его риторика – сигнал многим западным лидерам относительно того, что они должны изменить позицию, особенно страны, которые не спешат поддержать вступление Украины в НАТО именно в период войны, почему многие страны не хотят этого, потому что они ссылаются на определенные положения Устава НАТО о том, что нельзя принимать воюющую страну. Однако мы видим явное движение на пути к НАТО: это и поставка вооружений и техники, и разработка совместных мер по безопасности и разведке в процессе войны, это и применение стандартов НАТО во многих форматах – и в военном, и в технологическом, и в управлении. войсками, и в политическом, и в экономическом. Это длительный процесс", — сказал он.

Маломуж также напомнил, что союзники считают, что мы должны закончить войну и по многим критериям отвечать стандартам НАТО.

"Не будем забывать, что у Украины уже есть статус основного союзника НАТО. Поэтому фактически наша страна получает большую помощь, чем некоторые члены Альянса. Если Украина вступит в НАТО и война будет продолжаться, соответственно, весь блок должен будет воевать с Россией. Это многих настораживает", – добавил он.

По его убеждению, если бы НАТО вступило в войну, Россия попыталась бы развернуть стратегические наступательные вооружения "ядерного сдерживания", то есть нападения. Мир оказался бы на грани глобального кризиса и угрозы уничтожения человечества в целом.

"Если бы была подготовлена очень эффективная операция, то война могла бы закончиться быстро, потому что у России нет даже десятой части потенциала, обладающего объединенными силами НАТО", — отметил он.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский в обращении к участникам Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что членство в НАТО будет "лучшей гарантией безопасности" для Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал предоставить Украине больше оружия уже сегодня, заявив о наступлении поворотного момента в войне.

НАТО в настоящее время составляет 30 государств-членов. Вскоре – с присоединением Швеции и Финляндии – в НАТО будет 32 страна.

Пока из предыдущих заявлений девяти стран – Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши, Румынии и Словакии, а также реакция Канады была истолкована как поддержка членства Украины в НАТО. Если это так – тогда мгновенно за членство Украины выступала треть НАТО (10 из 30 членов).

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