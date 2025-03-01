Почему не было подписано соглашение о ископаемых и что будет дальше — Зеленский

Владимир Зеленский подчеркнул, что Соединенные Штаты очень хотели этого соглашения, и Украина тоже не была против.

Соглашение о полезных ископаемых, которое было подготовлено к встрече Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне 28 февраля, все еще можно подписать.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью на американском телеканале Fox News.

“Я думаю, что они должны его подписать. Страны решили, министры должны подписать. Вот и все. Я не знаю, когда они это сделают. Это зависит от американской стороны", – отметил он.

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Владимир Зеленский подчеркнул, что Соединенные Штаты очень хотели этого соглашения, и Украина тоже не была против. Однако, по его словам, не было понимания, какую часть в гарантиях безопасности будет занимать это соглашение и какими будут следующие шаги.

“Многие ужасные вещи принесла нам эта война. Потому мы не хотим никаких сюрпризов. Поэтому мы хотим быть очень честными с нашими партнерами”, – объяснил украинский лидер.

Зеленский утверждает, что соглашение должно стать частью гарантий безопасности, но оно не было чем-то подкреплено.

"Президент Трамп поделился, что если мы [то есть американцы] будем там в каких-то производствах и т.д., то Путин никогда не придет на эти территории. А я ему сказал: не верьте Путину”, — подчеркнул украинский президент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом напомнил, как Россия нарушала условия перемирия, в частности, во время первого президентского срока действующего хозяина Белого дома.

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