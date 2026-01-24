Почему новости о перемирии демотивируют военных: объяснение командира РДК

ВСУ на фронте / © Getty Images

Активное обсуждение в информационном пространстве возможного приближения мира и завершение боевых действий имеет обратную сторону медали. То, что дает надежду гражданским в тылу, может очень негативно влиять на мотивацию и психологическое состояние бойцов на передовой.

Об этом в интервью Наталье Мосейчук рассказал командир Российского добровольческого корпуса (РДК) Денис Капустин, известный по позывному White Rex.

По словам военного, он внимательно следит за политической повесткой дня, однако оценивает ее сквозь призму восприятия человека, находящегося непосредственно в зоне боевых действий. Постоянные прогнозы о том, что война закончится весной, летом или вот-вот, создают опасную иллюзию.

«Ибо никто не хочет условно умереть за 24 часа до мира. Никто не хочет рисковать жизнями в последний день войны. Это логично, это понятно, ведь не дожить 24 часа до подписания какого-то перемирия — это трагически», — подчеркнул командир РДК.

Такие мнения демотивируют личный состав. Если гражданские радуются новостям о дипломатических сдвигах, то военные, которые слышат эти разговоры уже почти год, ощущают усталость и неопределенность. Вместо концентрации на боевых задачах появляется подсознательный страх стать последней жертвой войны.

В чем заключается тактика Кремля

Капустин также прокомментировал возможность реальных договоренностей с российским диктатором. По его убеждению, любые разговоры Москвы о мире или переговорах только ширма.

White Rex уверен, что цель Путина — выиграть время. А стратегия РФ — захватить как можно больше украинских территорий любой ценой.

Несмотря на огромные потери и скудные продвижения, Кремлю нужны эти «лоскутки» земли. Они необходимы Путину не только для торга или обмена, но и как база для обоснования своих территориальных претензий в будущем.

Резюмируя, Капустин отметил, что лучшая стратегия для военных сейчас не полагаться на эфемерные надежды, а продолжать борьбу.

«Мы делаем нашу военную работу, мы делаем нашу политическую работу, мы делаем нашу медийную работу, а там пусть будет как будет», — подытожил командир РДК.

Напомним, во время встречи представителей Украины, США и России в Абу-Даби признаков компромисса достигнуты не были. Как сообщает Reuters, стороны обсуждали территориальный вопрос, однако переговоры не принесли результата, что, по оценке издания, подтверждается очередным массированным обстрелом Украины и обострением энергетического кризиса.

Журналисты отмечают, что США усиливают давление в переговорном процессе преимущественно на Киев, тогда как Москва продолжает требовать уступки. Переговоры продолжаются, ключевой темой остается Донбасс.