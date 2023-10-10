"Почему он до сих пор на свободе?": племянница Трампа заявила, что он слил Путину секретную информацию об обороне Израиля

Президент страны-агрессорки России Владимир Путин мог передать Ирану и террористам ХАМАС секретную информацию об обороне Израиля, которую он якобы получил от экс-лидера США Дональда Трампа.

Об этом Мэри Трамп заявила на своей странице в Twitter.

"Этот чертов маньяк (Мэри Трамп подразумевает своего дядю Дональда Трампа — ред.), вероятно, передал Путину (который передал Ирану, который передал ХАМАС) секреты национальной безопасности Израиля", — заявила американка.

Она также предположила, что Трамп мог слить секретную информацию о подлодках Соединенных Штатов.

"Он раскрыл строго секретную информацию о наших атомных подводных лодках австралийскому картонному парню. Почему ему все еще позволено свободно бродить?" – написала Мэри Трамп.

Пост Мэри Трамп также содержал скриншот сообщения Дональда Трампа на TruthSocial, где прокомментировал эскалацию в Израиле в привычной для себя манере.

"Те же люди, которые совершали набеги на Израиль, хлынут в наши когда-то прекрасные США из-за нашей ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТОЙ системы. ЮЖНАЯ ГРАНИЦА, рекордные цифры", — написал Трамп.

Он обвинил Джо Байдена и Барака Обаму в том, что якобы именно они виноваты в этом.

Напомним, СМИ обвиняют 45-го президента США в раскрытии данных с ограниченным доступом австралийскому миллиардеру Энтони Пратту. Это, по их данным, могло произойти уже после того, как Трамп покинул свой пост.

Следует отметить, что сама Мэри Трамп является членом Демократической партии и на выборах в Америке в 2016 году поддержала кандидатуру Хиллари Клинтон. Впрочем, она проиграла, а победу тогда одержал республиканец Дональд Трамп. Кроме того, Мэри является автором известных мемуаров "Слишком много и всегда мало: как моя семья породила самого опасного человека в мире".

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