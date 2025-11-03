Почему откладывают встречу Трампа с Путиным: аналитик объяснил

Путин и Трамп / © Associated Press

Планируемая встреча между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным откладывается из-за позиции Российской Федерации.

Об этом заявил политический аналитик Игорь Тишкевич в эфире Киев24.

По его словам, Кремль пока не заинтересован в скорых предметных переговорах. Он стремится получить военные преимущества на фронте, которые можно представить как «победу» и использовать как рычаг давления для улучшения своих переговорных позиций.

«Путин тратит время, чтобы получить лучшие переговоры для себя. Это значит получить то, что можно показать как победа на фронте», — объяснил Тишкевич.

Украинский вопрос и ось Трамп-Си

Аналитик подчеркнул, что вопрос регулирования или заморозки российско-украинской войны будет теперь обсуждаться на более широкой внешнеполитической арене. В частности, на крупных переговорах с участием президента Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина, которые ожидаются не раньше начала следующего года.

Тишкевич напомнил, что в феврале этого года, когда Трамп начинал говорить о войне, он отмечал, что к процессу, возможно, присоединится Китай. Однако, по словам Тишкевича, алгоритм давления только со стороны Дональда Трампа «не сработал».

Манипуляции Кремля и отказ от встречи

Тишкевич считает, что Россия манипулирует ситуацией и сознательно тянет время, используя старую тактику постоянного смещения и выдвижения дополнительных условий. Он напомнил, что ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял о необходимости конструктивной позиции Трампа.

На сегодняшний день, понимая, что глубокого компромисса в свою пользу Путин не получит, и осознавая, что модель урегулирования или заморозки войны будет подробно обсуждаться именно на американо-китайских встречах, представители Кремля, вероятно, заявят, что «сейчас не лучшее время» для встречи. По мнению Тишкевича, при таких политических раскладах встреча Трампа и Путина не может иметь никаких результатов.

Напомним, спустя почти неделю после переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина и анонса новой встречи в Венгрии Белый дом официально отложил саммит президентов.

Тогда президент США Дональд Трамп сообщил, что упразднил очную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом он заявил в коротком заявлении, подчеркнув, что намерен вернуться к этому вопросу позже.

Также после того, как подготовка встречи Трампа и Путина в Будапеште была приостановлена, сенаторы США приступили к разработке трех законопроектов для значительного усиления давления на Москву.