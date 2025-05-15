Почему переговоры в Стамбуле по Украине будут провальными: в WSJ назвали причину

Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

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На фоне визита президента Владимира Зеленского в Турцию перспектива мирного урегулирования конфликта с Россией кажется все менее определенной.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Президент РФ Владимир Путин проигнорировал призыв Зеленского к личной встрече в Анкаре, отправив вместо себя делегацию чиновников.

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В частности, российскую делегацию возглавил помощник Путина Владимир Мединский и заместитель министра обороны Александр Фомин — именно те, кто уже вел переговоры с Украиной в начале полномасштабной войны в 2022 году.

По данным издания, такое поведение Кремля подвергает сомнению серьезность намерений России и перспективу проведения полноценных переговоров на высоком уровне.

WSJ напоминает, что последний раунд таких переговоров состоялся в марте 2022 года в Стамбуле, однако впоследствии переговоры были сорваны на фоне поражения России и отступления ее войск из Киевщины и северных регионов Украины.

Переговоры в Турции

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уже идет в Турцию, где 15 мая должен встретиться с Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также, вероятно, начать переговоры с РФ.

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Хотя кремлевский диктатор Владимир Путин 10 мая на пресс-конференции сам предложил возобновить переговоры с Украиной, в Стамбуле он присутствовать не будет. Вместо себя кремлевский диктатор направил в Турцию своего помощника, двух заместителей министра и чиновника из Генштаба.

При этом, россияне, как всегда, прибегают к лживым манипуляциям. Они распространяют в СМИ ложь о «начале переговоров в Турции» в 10 утра за Москвой. Однако это ложь и просто дает им возможность манипулировать этой темой.

А вот, по мнению аналитиков из Института изучения войны, Москва стремится использовать стамбульские протоколы 2022 года, как стартовую позицию для переговоров, несмотря на то, что они предусматривают фактическую капитуляцию Украины. В частности, речь идет о запрете на присутствие иностранных военных, инструкторов и поставке оружия на украинскую территорию.