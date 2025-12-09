Почему переговоры зашли в тупик: Портников предупредил о скрытой стратегии России

Зеленский, Трамп и Путин / © ТСН.ua

Владимир Путин настаивает, что все разговоры о мире могут произойти только после вывода украинской армии с оккупированной территории Донецкой области. Но на самом деле это только политическая ловушка, а не реальный шаг Путина в мир.

Об этом рассказал украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников на YouTube-канале.

Портников подчеркнул, что западные союзники используют нарратив: «Украина все равно потеряет эту территорию, так почему бы от нее не отказаться? В чем вообще проблема отказаться от Донбасса?».

Он предположил, что такие вопросы могли быть обсуждены и на недавней встрече президента Украины Владимира Зеленского с европейскими лидерами.

По мнению автора, важно понимать, что на самом деле преследует цель Путин.

«Путин мыслит, если хотите, на языке ловушек, сопровождающих каждую так называемую спецоперацию,» — объяснил Портников.

Он считает, что требование, чтобы украинская армия покинула территорию Донецкой области, это ловушка, которая должна привести ситуацию в тупик. Для этого, по мнению Портникова, была и аннексия Крыма.

Портников уверен, что путинское условие — его очередная ловушка, точно не ориентированная на дальнейший мир.

Выведение украинских войск из уже оккупированной части Донецкой области может привести к серьезной дестабилизации в самой Украине, внутреннему расколу и конфликтам, которые «разрушат страну».

Портников также напомнил о юридической невозможности подобных уступок. Конституция Украины не предусматривает проведение какого-либо референдума, который затрагивал бы вопросы территориальной целостности. Нет таковой нормы и в Конституции русской Федерации о способности выхода субъекта из её состава, что делает попытку легализации захвата неосуществимой.

Напомним, Axios пишет, что Соединенные Штаты Америки усиливают давление на украинского президента Владимира Зеленского по поводу «мирного» плана. В Вашингтоне ожидают, что Киев согласится на территориальные потери и другие уступки в рамках этого документа. Отмечается, что Штаты требуют от Зеленского гораздо большего, чем от диктатора РФ Владимира Путина.