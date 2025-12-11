Почему план Трампа не принесет мир: эксперт назвал, что действительно может остановить войну

Трамп, Зеленский и Путин / © ТСН.ua

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что именно Украина «блокирует» мирный план и должна согласиться на продвигающие Штаты условия завершения войны. Однако эксперт считает, что эти заявления свидетельствуют не о силе плана Трампа, а о его приближении к краху.

Об этом рассказал дипломат и политик Роман Бессмертный в интервью OBOZ.UA.

Бессмертный призывает не недооценивать засыпание на заседаниях и разговоры о торговле украинскими территориями. По его мнению, это элементы, которые складываются в аргументационную базу для импичмента Трампа.

«Просто если это не произойдет при Трампе, значит, он слетит с должности через импичмент. И этот момент к нему приближается с каждым днем», — считает Бессмертный.

Эксперт отметил, что фигура Президента Зеленского является ключевым элементом и частью договоренностей между Москвой и Вашингтоном. Россияне используют нарратив о якобы нелегитимности украинской власти. Однако результат будет противоположным: идеи Трампа не несут мира, а лишь провоцируют дальнейшую войну, а Рождество станет водоразделом.

Он подчеркнул, что даже в репарационном кредите США закладывают контроль: есть отдельная статья «Финансирование механизмов препятствования нецелевому использованию средств». Это еще один сигнал, что все «трамповские» идеи в мусорку.

Более того, Европа начала компенсацию американских возможностей. Программа закупок оружия не может быть свернута, поскольку это контракты и обязательства.

Эксперт добавил, что европейский ОПК сейчас разгоняется: «Париж и Берлин уже настаивают: хватит покупать американское вооружение, они готовы производить свое».

Это нервничает Трампа, поэтому появляются заявления о «выходе из НАТО» и прочая «болтовня», являющаяся информационным шумом, а не реальной политикой.

Даже давление на проведение выборов не является критическим. Трамп прекрасно знает, что фигура Зеленского легитимна, а военное положение является прямым правовым запретом для выборов.

«Европейцы сказали очень четко: пока идет война — никаких выборов. Правовой анализ еще более жесткий. Потому здесь можно быть спокойным. Вопросы выборов четко закреплены в Конституции Украины. На весь 'вопрос' Трампа ответы давно существуют», — подытожил Бессмертный.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что страна якобы затягивает с голосованием из-за войны. В интервью для Politico он выразил мнение, что украинцы «должны получить право выбирать», намекнув, что власть пользуется военным положением для отсрочки процесса.

Президент США предположил, что победу на таких выборах мог бы одержать даже Владимир Зеленский, однако подчеркнул, что из-за длительного отсутствия выборов демократические процессы в Украине, по его убеждению, могут быть нарушены.