Почему план Трампа по Ирану не сработал, как с Венесуэлой: аналитик объяснил

Дональд Трамп / © Associated Press

План Дональда Трампа сменить власть в Иране по «венесуэльскому сценарию» провалился. Политический аналитик Игорь Тишкевич объясняет это высокой устойчивостью государственных институтов Тегерана.

Об этом он рассказал КИЕВ24.

В отличие от классических диктатур, власть в Иране распределена между разными группами. По словам эксперта, это не персоналистская диктатура, как привыкли говорить журналисты, а скорее «выборная диктатура или диктатура с элементами конкуренции». Даже самые высокие посты в стране являются частью сложной системы.

«Даже верховный руководитель Ирана, он избирается Советом экспертов. Это значит, что даже если ты уничтожил 88 представителей Совета экспертов, есть еще 880, которые являются кандидатами», — отметил Тишкевич.

Также добавил, что немаловажную роль играет Корпус стражей Исламской Революции, который аналитик называет «государством в государстве». В систему также входит «Басидж» — парамилитарное формирование, где есть и студенты и торговцы, что делает его реальной частью общества. Внутренняя конкуренция сохраняется даже на уровне парламента и правительства.

«Нынешний президент — это представитель реформистского крыла, которое находится в меньшинстве в парламенте. Сегодня в Иране де-факто правительство в меньшинстве», — отмечает специалист.

В таких условиях уничтожение одного человека ничего не дает, ведь развитые институты имеют собственную память и правила. Как заключает аналитик, иранское государство оказалось «антихрупким» по Насиму Талебу и способным мгновенно адаптироваться к любым ударам.

Стоит напомнить, что США 3 января провели масштабную спецоперацию в Венесуэле и задержали президента страны Николаса Мадуро вместе с его супругой. Операция стала кульминацией многомесячной тайной подготовки.

Тогда Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес обвинили в наркотерроризме , импорте кокаина, незаконном владении пулеметами и взрывчаткой, а также в заговоре против США.

Напомним, поставки американского оружия в Украину могут быть прерваны в ближайшие месяцы, поскольку Пентагон предоставляет приоритет его использованию для войны в Иране.

Также мы писали, что Пентагон прорабатывает возможность пересмотра направления поставки вооружения, которое раньше планировали передать Украине, в пользу Ближнего Востока.

Ранее сообщалось, Трамп объявил о 10-дневной приостановке ударов по энергообъектам Ирана. Также отметил, что сейчас продолжаются переговоры между сторонами, которые он оценил как успешные.

США направили Ирану план по прекращению войны на Ближнем Востоке. У документа 15 пунктов.