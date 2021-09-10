Почему полномасштабная война с Россией возможна и не все лидеры ЕС видят Украину в союзе: главное из выступления Зеленского на форуме YES

Собрали главные тезисы президента во время мероприятия на Ялтинской международной конференции YES.

Президент Украины Владимир Зеленский 10 сентября посетил Ялтинскую международную конференцию YES и принял участие в дискуссии "После COVID = Перед катастрофой? Шаги к выживанию". Отвечая на вопрос украинской и международной прессы, Зеленский расставил акценты в вопросах борьбы с коронавирусом, отношений с США, Китаем и ЕС, а также допустил вероятность полномасштабной войны с Россией.

В этом году на форум съехались почти 100 участников из 20 стран, в основном это топ-чиновники и дипломаты. ТСН.ua собрал главные тезисы президента во время мероприятия.

Возможность полномасштабной войны с Россией

Зеленский не исключает, что полномасштабная война с Россией возможна. Впрочем, если это действительно произойдет, по мнению украинского лидера, это может стать самой большой ошибкой РФ.

"Считаю, может быть. Так и есть. Мне кажется, что в 2014 году — это был такой "шаг вперед" в этом вопросе со стороны России. И потом, слава Богу, благодаря украинцам шагом назад. Их остановили. Хотя, сказать, что из-за угроз, что Украина вступит в НАТО, в ЕС — нет. В 2014 году я не помню больших угроз, что Украина вступит в НАТО. Поэтому потенциал в этой теме есть. Думаю, это будет самая большая ошибка РФ, считаю, что после этого никогда не будет существовать соседства России, Украины, Беларуси. Я считаю, что мир уже изменился, поэтому это самое страшное, что может быть. Я как человек, как украинец, как гражданин могу представить себе... Но, к сожалению, такая вероятность существует", — высказался Зеленский.

Украина готова к вступлению в НАТО и ЕС, но не все европейские лидеры видят нас там

Президент заверил, что Украина готова к вступлению в НАТО, и это в первую очередь нужно самим гражданам, а не иностранным партнерам. По убеждению президента, все европейские лидеры поддерживают наши стремления.

"Позиция моя очень проста: мы готовы к НАТО. Наша армия, наши специалисты. Реформы, которые мы проводим, я считаю, что это, прежде всего, все нужно нам. Никому — ни НАТО, ни Европейскому Союзу. Нужны нашим людям. Но нужны именно такие, которые дают возможность жить людям легче. Укреплять экономику", — заявил президент.

Украине нужно самой заявлять, что она нужна НАТО и Европейскому Союзу, иначе эти образования будут слабеть. По словам Зеленского, об этом он открыто говорит президенту США Джо Байдену.

Также Зеленский отметил, что не все лидеры стран ЕС хотят видеть Украину в Евросоюзе и НАТО, и отметил, что такое отношение будет способствовать укреплению России.

"Но я вижу отношение к Европейскому Союзу лидеров, к политикам Европейского Союза, лидеров Европейского Союза, лидеров современной Европы. Не все они хотят быть там и не все они видят Украину там. То же и о НАТО. Я так считаю. Если вы хотите, чтобы окрепла Россия, не берите Украину. И это даже не о противовесе России — это так и есть. Потому что мы видим, кто мощный. Мы видим, какие есть империи — у нас несколько империй в мире. Хочу, чтобы Европейский Союз и НАТО остались мощными, остались субъектом. Такие страны, как Украина — большая, территориально самая большая в Европе, по населению мощная, которая прожила несколько войн, — хотите таких прочных партнеров? Так приглашайте нас. А не так, как происходит", — отметил глава украинского государства.

Зеленский о Путине: Не хватает времени думать о нем

Украинский президент готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, но при условии, что их диалог будет более предметным, чем во время встречи лидеров нормандского формата, которая состоялась 9 декабря 2019 года в Париже.

"Не хватает времени думать о нем, меня больше интересует, можем ли мы предметно встретиться. Более предметно, чем было на первой встрече нормандского формата", — сказал он.

"Никакие волны нам не страшны" — Зеленский о борьбе с COVID-19

Украина знает, как действовать дальше в случае новых вспышек COVID-19, поэтому новые волны государству не страшны, заверил президент. В качестве примера удачной борьбы Украины с пропагандой касательно вакцинации от коронавируса, Зеленский привел появление COVID-сертификатов, которые недавно официально заработали в Украине на базе приложения "Дія".

"Сначала у нас не было вакцин, достаточных для миллионов желающих, потом у нас появились миллионы вакцин, но вдруг исчезли миллионы желающих, потому что кто-то потратил миллионы на пропаганду, кстати, как внутри, так и вне страны. Но мы это все решили и сегодня в приложения "Дія" есть миллионы сертификатов о вакцинации. Мы выстояли, не утонули и после этого никакие волны нам уже, я уверен, не страшны и мы знаем, как их решать и у нас есть с кем их преодолевать", — заявил Зеленский.

Кроме того, он согласился, что Украина не справилась образцово с пандемией, но, по его словам, идеально с COVID-19 не справился никто. "Ни одна страна, какой бы богатой, развитой она не была, не сдала экзамен под названием COVID-19. Но провалить экзамен — еще не означает не получить знания", — подытожил Зеленский.

Риски появления новых вирусов: " будут появляться каждый год, как новый iPhone"

Зеленский заявил, что в мире ежегодно могут появляться новые вирусы и новые угрозы. Но вместе с ними и новые вакцины, которые "как и зарядки к iPhone будут подходить только к отдельному вирусу".

"В нем (мире. — Ред.) всегда будут появляться вирусы, будут новые угрозы, новые бомбы, потому что мир ведет борьбу за рынки, рынки влияния, экономику иногда других государств, не только своей. Ядерное, биологическое, химическое, информационное оружие — вот, к чему сегодня стремится мир, потому что это сила, власть, влияние. Но в таком случае вирусы будут появляться каждый год, как новый iPhone: COVID-20, COVID-21, COVID-22, COVID-23. А затем — новые "бренды", новые цифры, новые вакцины, как зарядки к тем же iPhone будут подходить только к отдельному вирусу", — высказался Зеленский.

По мнению президента, "мир рискует так ничего и не понять после COVID-19": "Он может его преодолеть, но он не приобретает коллективного иммунитета, потому что все решает индивидуально каждый сам за себя... Главный месседж COVID-19 не в том, что следует усилить биологическую безопасность, развивать медицину и быть более гибким в бизнесе. Все это важно, но любой врач вам скажет, лечить надо не симптомы, а первопричину. и это современная политика мира", — добавил он.

Размышления о жизни после президентского срока

После каденции Зеленский планирует жить в дальнейшем в Украине и хочет, чтобы и после президентства его уважали люди. Он, в частности, уточнил, что просыпаясь каждое утро он хочет жить и менять жизнь вокруг, ведь является гражданином Украины.

"Потому что закончится президентский срок, но я хочу жить именно в Украине", — заверил Зеленский.

О решении стать президентом он не жалеет, а наоборот — расценивает это как возможность и вызов.

"Не жалею, потому что это, наверное, возможность. Иногда бывают моменты, когда я думаю: зачем все это, если ты в принципе иногда теряешь человечность, иногда теряешь ощущение некоторой реальности, для этого ты должен выходить на улицы, общаться с людьми и понимать, что происходит. Ты не должен жить в аквариуме, но, тем не менее, помня, что это был вызов, ты на это пошел, и самое главное — люди поверили, следовательно, нельзя по-другому. ты уважаешь людей и хочешь, чтобы они уважали, не сейчас, когда ты президент, а самое главное — после", — высказался он.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку