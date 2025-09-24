Почему позиция Трампа по отношению к Украине резко изменилась: Стефанишина ответила

Донадьд Трамп / © Associated Press

Заявление Дональда Трампа после встречи с украинской стороной заставило заговорить политические круги по всему миру. Эта коммуникация существенно отличается от предыдущих заявлений. Экспертша заметила, что риторика Трампа стала слишком обнадеживающей, чтобы быть случайной.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН рассказала посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Посол Украины указывает на одно ключевое изменение, которое может свидетельствовать о не просто ситуативном, а качественном смещении в его взглядах.

Как удалось убедить

По словам Стефанишиной, публичная коммуникация Трампа началась с того, что он получил «подробную информацию» о ситуации на фронте и экономическом положении Российской Федерации. Эта информация была тщательно подготовлена командой украинского президента еще до визита. Посол отмечает, что она лично работала над тем, чтобы «максимально предоставить всему окружению президента Соединенных Штатов максимальную информацию».

На встрече присутствовали ключевые фигуры, в том числе министр финансов Скотт Бесент и Стивен Витков. Скотт Бесент подробно рассказал о своей коммуникации с европейскими партнерами. Именно эти подробности могли оказаться решающими.

Сдержанный оптимизм

«У меня достаточно оптимистичные, сдержанно оптимистичные ожидания», — заявила украинский посол.

Она подчеркнул, что последовавшая после встречи публичная коммуникация Трампа «дает надежду надеяться, что все его месседжи будут реализованы».

Украинская сторона уже приступила к работе над этим. Стефанишина уверена, что удалось найти «тот формат общения, который будет больше способствовать результату». Это свидетельствует о том, что Украина не только передает информацию, но и работает с окружающими Трампа, чтобы обеспечить положительные изменения.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Детали ВСТРЕЧИ ТРАМПА И ЗЕЛЕНСКОГО, СТАЛИ ОЧЕВИЧНЫМИ ТОЛЬКО СЕЙЧАС

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его американский коллега Дональд Трамп изменил свою позицию по поводу войны в Украине.

По словам украинского лидера, во время последнего разговора с Трампом он достиг взаимопонимания. Зеленский отметил, что теперь Трамп понимает, что Украина не может пойти на обмен территориями с Россией.

«Это несправедливо и невозможно», — подчеркнул президент Украины.