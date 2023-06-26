Почему Пригожин остановил неудачный бунт: варианты развертывания событий дальше в РФ — ISW

Аналитики описали попытку бунта в РФ и почему глава боевиков ППК "Вагнер" Пригожин пошел на сделку.

Российские источники предполагали особенности соглашения при посредничестве белорусского диктатора Александра Лукашенко по поводу прекращения вооруженного восстания группы "Вагнера" 23-24 июня, включая возможное участие главы администрации президента России Владимира Путина.

Аналитики Института изучения войны ISW проанализировали неудачный поход "вагнеровцев" на Москву и дальнейшую судьбу их главаря Евгения Пригожина.

Российское оппозиционное издание Meduza со ссылкой на неназванные источники в Кремле сообщило, что сначала 24 июня Пригожин пытался связаться с администрацией президента России, когда боевики Вагнера двигались севернее Ростова-на-Дону в направлении Москвы, но Путин отказался говорить с Пригожиным.

Meduza отмечает, что после того, как Пригожин заметил отсутствие широкой военной поддержки действий «Вагнера» и изменил свое мнение по поводу перспектив "Вагнера", Кремль перешел к переговорам с участием Лукашенко, главы Офиса президента РФ Антона Вайно и посла России в Беларуси Бориса Грызлова.

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О возможной причастности Вайно и Грызлова 24 июня не сообщалось. Известный связанный с Кремлем военный блогер также поставил под сомнение, привлечет ли соглашение Вагнера, или Пригожина к ответственности за гибель по меньшей мере 13 российских авиаторов 24 июня.

Местонахождение Пригожина невозможно проверить после его отъезда из Ростова-на-Дону вечером 24 июня. Российское агентство RTVI утверждает, что прессслужба Пригожина сообщила RTVI, что Пригожин "передает привет" и ответит на все вопросы, "когда он будет на нормальной связи".

Также известный телеграмм-канал, связанный с "Вагнером", поделился сгенерированным искусственным интеллектом изображением Пригожина, который держит палец на губах и говорит: "Планы любят тишину", копию фразы, обычно используемой в Украине относительно оперативной безопасности.

Как отметил ISW 24 июня, детали соглашения все еще неясны в открытых источниках, кроме спекуляций и слухов. Последствия вооруженного восстания ППК "Вагнера" еще не завершились, и остается увидеть, как будет реализовано соглашение, все ли привлеченные стороны его полностью выполнят, как Кремль и Министерство обороны России собираются поступить с боевиками ППК "Вагнера" – и если бойцы Вагнера будут сотрудничать, независимо от желания Пригожина.

Последствия соглашения Лукашенко и Пригожина для руководства российского МО остаются неоднозначными. Некоторые российские источники, включая внутренние источники в Кремле, на которые ссылается Meduza, предположили, что Кремль, возможно, рассматривает изменения в руководстве Минобороны как часть соглашения.

Министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба генерала армии Валерия Герасимова никто не видел и не слышал с тех пор как Пригожин объявил о начале вооруженного восстания 23 июня. Некоторые российские источники предположили, что Алексей Дюмин, нынешний губернатор Тульской области, бывший офицер службы безопасности Путина и бывший руководитель Сил специальных операций России может заменить Шойгу на должности министра обороны, хотя ISW не может подтвердить эти предположения.

Любые изменения в руководстве МО означали бы, в частности, значительную победу Пригожина, оправдывающего свое вооруженное восстание прямыми обвинениями Шойгу и Герасимова в гибели десятков тысяч русских солдат в Украине.

Напомним, в ночь на 24 июня вожак террористической группы "Вагнер" Пригожин заявил, что его боевики идут на Москву "за головами" военного руководства страны.

Однако после того, как его боевики были в 200 километрах от Москвы, Пригожин заявил, что ему удалось договориться с руководством РФ и "не допустить кровопролития".

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