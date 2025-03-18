Почему Путин говорит о мобилизации в Украине: Зеленский ответил, что скрывается за этим ультиматумом

Путин также требует, чтобы другие страны полностью прекратили поставлять Украине оружие и разведанные.

За ультиматумом главы кремля Владимира Путина, который он выдвинул во время разговора с президентом США Дональдом Трампом по поводу остановки мобилизации в Украине, скрывается попытка ослабить украинскую армию.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в ходе встречи с журналистами 18 марта.

"Очень конъюнктурная история. Поднимает тему мобилизации. Что скрывается за ней? Ослабление украинской армии. Вопрос — не в мобилизации. Вопрос состоит в том, чтобы количественный состав украинской армии уменьшился теми или иными мерами", — пояснил Зеленский.

Этот ультиматум, как напомнил президент, Путин уже выдвигал в начале войны, поэтому он не изменился.

"Он меняет понятие, но не меняет смысл. Вторая история относительно разведки и оружия. Он видел, что США могут делать такие шаги, поэтому он снова поднимает те вопросы, ведь понимает, что это может сработать, мол, это уже было, почему бы опять не сделать?.. Это ослабление украинской армии. Разведка — это ослабление нашей системы. .

Напомним, что, кроме остановки мобилизации, Путин выдвигает требование к странам-партнерам Украины, чтобы они прекратили поставлять оружие и разведданные. Это его ключевое условие для того, чтобы "избежать обострения конфликта и попытаться разрешить его мирным путем". Об этом шла речь во время переговоров главы Кремля с президентом США Дональдом Трампом.

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