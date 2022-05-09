"Почему Путин хочет нас убить?": Джилл Байден повторила вопрос, который услышала от украинских женщин

"Почему Путин хочет нас убить?": Джилл Байден повторила вопрос, который услышала от украинских женщин

Джилл Байден посетила школу в Ужгороде, в которой разместили внутриперемещенных лиц из тех регионов Украины, где происходили боевые действия, в частности с Черниговщины.

Первая леди Украины Елена Зеленская и американская коллега Джилл Байден провели встречу в Ужгороде. Визит супруги президента Соединенных Штатов состоялся в рамках ее турне по Восточной Европе. Джилл Байден уже посетила Словакию и Румынию. Из соображений безопасности ее приезд в Ужгород держал в максимальной тайне.

Об этом сообщает сайт главы государства.

«Я счастлива, что вы здесь. Я бы очень хотела, чтобы наша встреча состоялась в моем любимом Киеве. Украина богата прекрасными местами, и я бы очень хотела их вам показать. Мы сегодня в Ужгороде. Это замечательный город, который принял более 60 тысяч вынужденных переселенцев», – сказала Елена Зеленская, приветствуя Джилл Байден.

«Сегодня вы увидите людей, потерявших дома, спокойствие, безопасность. Сегодня у вас будет возможность почувствовать то, что чувствуют эти люди. Здесь живут временно перемещенные люди, нашедшие убежище в этом здании. В Украине таких центров сейчас очень много», – добавила она.

Первые леди посетили школу в Ужгороде, в которой разместили внутренне перемещенные лица из тех регионов Украины, где происходили боевые действия, в частности с Черниговщины.

Елена Зеленская также пригласила Джилл Байден оказать содействие работе национальной программы психологической помощи населению.

В настоящее время работает межведомственная рабочая группа по созданию долговременной платформы психологической помощи, в частности по подготовке специалистов-психологов, которые смогли бы работать с ПТСР – посттравматическим стрессовым расстройством.

«Мы хотим сделать адаптацию и перевод с английского на те программы и практики, которые уже действуют в США. В США мощная программа, связанная с преодолением ПТСР. Будем очень рады увидеть ее детали, также будем благодарны за финансовую помощь этой программе, ведь экономика Украины понесла большие потери», – рассказала она.

Со своей стороны Джилл Байден сообщила, что посетила украинских беженцев – детей и женщин – в Румынии и Словакии.

«Многие из них действительно травмированы, особенно дети. Также я очень часто слышала от украинских женщин один вопрос: Почему он (Путин – ред.) хочет нас убить? – рассказала первая леди США.

Кроме того, находясь в Ужгороде, Елена Зеленская посетила «Совиное гнездо» – самый большой в Закарпатье хаб для приема внутри перемещенных лиц, расположенный в известном здании – памятнике XVIII века. Через хаб проходят все переселенцы, прибывающие в город (сейчас это более 60 тысяч человек, из которых 44% – женщины, 34% – дети). 30 волонтеров принимают в центре до 800 человек в день, предоставляя им еду, необходимые вещи и медикаменты, жилье и психологическую помощь.

Читайте также:

Псаки подтвердила, что Байден подпишет закон о ленд-лизе 9-го мая