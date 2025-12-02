Почему Путин имитировал поездку на фронт: политолог объяснил, при чем здесь переговоры в Майами

Президент России Владимир Путин / © Associated Press

Очередная имитация поездки президента России Владимира Путина на фронт и ложь о захвате Покровска нужны Кремлю исключительно для влияния на переговоры в Майами. Путин пытается сломать новую стратегию президента США Дональда Трампа по постоянной челночной дипломатии, требуя срочных территориальных уступок на фоне мифических успехов.

Такое мнение высказал политолог, руководитель аналитического центра «Деловая столица» Вадим Денисенко.

Эксперт обратил внимание на сообщения российских медиа, которые второй раз за последний месяц заявили о том, что начальник Генштаба ВСУ РФ Валерий Герасимов доложил Путину о «захвате» Покровска и Волчанска. Для этого российский диктатор, по легенде, якобы выезжал куда-то ближе к фронту.

«И первое, и второе ложь, но эта ложь нужна Путину для переговоров (имитации переговоров)», — отметил Денисенко.

По его мнению, переговоры в Майами, похоже, не имеют никакого значения. Их результат — поиск формулы отказа Украины от вступления в НАТО.

«Я не открою Америку, когда скажу, что наше невступление в НАТО было и так понятно всем. Это правильные и необходимые уступки, но это никак не повлияет на ускорение переговорного процесса», — указал политолог.

Он пояснил, что с точки зрения США, ключом к переговорам являются территориальные вопросы. Логика Трампа такая: он считает, что сначала надо дожать Украину выйти из Донбасса, а потом дожать Путина подписывать мирное соглашение.

«Нынешний раунд переговоров, похоже, является игрой американцев в то, что они готовы прощупывать договороспособность россиян и пока не дожимают Украину. Логика выглядит следующей: Уиткофф едет в РФ и говорит: Украина не вступает в НАТО по такой-то формуле. И дальше появляется ответ россиян (пока подождем реакции). Далее, если Кремль не займет жесткую позицию, Вашингтон проведет второй раунд переговоров с нами по какому-то другому вопросу. И т.д.» — говорится в заметке Денисенко.

По его мнению, Трамп сменил стратегию «блиц-крига» на стратегию постоянной интенсивной челночной дипломатии. Это изменение могло появиться с появлением зятя президента США Джареда Кушнера в переговорной группе. В ближайшие дни станет понятно, работает ли эта стратегия. Эксперт прогнозирует, что россияне будут пытаться ее ломать, а Трамп в любой момент может снова вернуться к идее «блиц-крига».

Зачем Путину очередной «захват» Покровска?

«Очередное „взятие“ Покровска нужно Путину именно для слома этой ситуации. Ему нужно уже сегодня доказывать Уиткоффу, что он сделал огромные прорывы на фронте и требовать срочно принимать территориальные решения, понимая, что Украина сейчас на это не пойдет. Между прочим, ему в очередной раз доложили о мифических окружениях и этот «козырь» снова будет вытягиваться», — написал политолог.

Ситуация может зависеть еще от нескольких факторов

В то же время, отметил он, ситуация может также зависеть от нескольких далеких от Украины факторов:

начало обострения в Венесуэле. Пока непонятно, в какую игру сыграют США;

декабрьский визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Китай. Кроме расширения двусторонних отношений Парижа и Пекина, речь может также идти об Украине. Здесь Денисенко считает, что недаром состоялась встреча Макрона и президента Украины Владимира Зеленского накануне этого визита. «Я не имел бы здесь иллюзий относительно быстрых решений, но точно можем говорить о возможном начале игры Китая по обеспечению фактора безопасности для ЕС, где частью этого фактора безопасности является Украина», — пояснил политолог;

давление на Россию через частичное уменьшение закупки нефти со стороны Индии и Турции.

Возможно ли окончание войны до нового года?

По словам Денисенко, все это указывает на то, «что окончание войны до нового года становится маловероятным». Для этого надо одновременно полностью выкрутить руки Украине и заставить Путина остановиться. А это пока представляется нереалистичным.

«Но мы должны понимать: предыдущим блиц-кригом США достигли главного: Зеленский уже находится в полуподвешенном состоянии как из-за политического кризиса, так и из-за отсутствия понятного финансирования в 2026 году (в декабре, похоже, Еврокомиссия не даст ответа по будущим выделением средств). Поэтому наша позиция довольно шаткая», — резюмировал эксперт.

Заметим, по данным Института изучения войны, российские войска в Покровске погрязли в городских боях, что противоречит заявлениям Кремля о якобы окружении. Аналитики предполагают, что РФ могла преждевременно объявить о захвате города в рамках когнитивной войны для влияния на американо-российские переговоры 2 декабря.

Аналитики ISW также прогнозируют, что Путин отвергнет условия мирного плана по Украине во время встречи с Уиткоффом в Москве 2 декабря. Аналитики убеждены, что именно Россия препятствует переговорам, настаивая на своих военных требованиях, и стремится избежать имиджа «препятствия для окончания войны».