Почему Путин избегает стамбульских переговоров с Зеленским и Трампом — эксперт ответил

Почему Путин боится встречи с Трампом, Эрдоганом и Зеленским / © Associated Press

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Глава Кремля Владимир Путин может проигнорировать переговоры в Стамбуле из-за страха международного давления.

Об этом сказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Александр Леонов в эфире «КИЕВ 24».

Российский президент Владимир Путин, вероятно, постарается избежать участия в мирных переговорах в Стамбуле, поскольку опасается, что западные лидеры будут оказывать на него давление по прекращению боевых действий, отметил эксперт.

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По его словам, встреча в формате «трое на одного» создает дискомфортную для Кремля конфигурацию. Ранее подобный формат мог бы привести к давлению не столько на Москву, сколько на Киев. Но сейчас ситуация в корне изменилась, отмечает Леонов.

Александр Леонов предположил, что из-за этого Путин не захочет участвовать в подобном саммите.

«Если будут присутствовать Дональд Трамп, Эрдоган и украинский президент, а также российский диктатор, то сейчас ситуация изменилась таким образом — это будет формат «трое против одного». Давайте вспомним, как в начале года многие не без основания волновались, что, например, встреча Владимира Зеленского с Путиным в присутствии Трампа может означать давление двух против одного. Сейчас действительно ситуация поменялась. Думаю, поэтому Путин будет максимально отстраняться от возможности приехать», — сказал эксперт.

Тем временем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время правительственного заседания подтвердил готовность Анкары организовать переговоры с целью завершения войны, которую Россия ведет против Украины.

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Напомним, как отмечают политические аналитики, США меняют геополитическую игру против России. После подписания соглашения между Соединенными Штатами и Евросоюзом Дональд Трамп сделал заявление, которое сразу всколыхнуло политические круги: мол, все решится через 10–12 дней.

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