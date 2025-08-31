- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 582
- Время на прочтение
- 1 мин
Почему Путин настаивает на "нелегитимности" Зеленского: экс-спикер НАТО о скрытых факторах
Бывший представитель НАТО объяснил, зачем Кремлю разговоры о «нелегитимности» Зеленского.
Российский диктатор Путин и его соратники заявляют о якобы «нелегитимности» президента Владимира Зеленского, чтобы иметь возможность «соскочить» и не выполнять условия соглашения о мире, если такое будет заключено.
Такое мнение высказал экс-спикер НАТО, бывший заместитель помощника генсека Альянса Джейми Ши, передает «24 канал».
По его словам, прежде всего Путин использует тезис о «нелегитимности» Зеленского как повод отказаться от личной встречи и переговоров о мире.
«Но есть и другой фактор — чем больше Путин делает вид, что Зеленский нелегитимен, тем больше он может подвергать сомнению законность любого соглашения с ним», — предположил Джейми Ши.
Бывший спикер НАТО уверен, что Путин заинтересован и настаивает на проведении выборов в Украине, потому что надеется новый украинский лидер будет его марионеткой. Так Путин сможет заявить, что будет вести переговоры уже с этим лидером на собственных условиях, что еще больше нанесет ущерб Украине.
Ранее в Кремле издали новое требование по окончании войны в Украине.
Также в Sky News раскрыли истинные намерения российского диктатора Путина на переговорах с Трампом.