Путин / © Associated Press

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Диктатор Путин не соглашается на прекращение огня, потому что опасается, что после перемирия не сможет навязать Украине и европейским государствам свои условия.

Об этом Виталий Портников заявил в эфире телеканала Эспрессо.

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Журналист отметил, что пока не видит реальных признаков переговорного процесса, несмотря на многочисленные заявления о возможности его начала и привлечении европейских партнеров.

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Позицию американской стороны по прекращению огня, по мнению Портникова, хорошо демонстрирует недавний ответ спецпосланника президента США Джареда Кушнера во время интервью.

В частности, журналист напомнил, что Кушнер спросил, почему Путин не соглашается сначала остановить боевые действия, а уже после этого продолжить переговоры о завершении войны. В ответ тот объяснил, что российский диктатор не уверен, сможет ли после перемирия добиться желаемого результата. Портников обратил внимание, что Кушнер фактически поддержал такую логику.

«То есть и Кушнер, и Путин, и Трамп считают, что если они объявят перемирие на российско-украинском фронте, то потом не смогут никого дожать до тех понравившихся им решений. Они хотят этого добиться и без этого не видят никакой необходимости прекращать боевые действия», — объяснил журналист.

Портников также подчеркнул, что требования российского диктатора выходят за рамки территориальных претензий. По его оценке они фактически предусматривают ликвидацию украинской государственности и формирование российской сферы влияния в Центральной и Южной Европе.

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Журналист считает, что Путин отдает себе отчет: после прекращения боевых действий добиться выполнения таких ультиматумов будет значительно сложнее. Украина и европейские государства не согласятся добровольно на подобные уступки.

«Вы же не можете прекратить стрелять и сказать: „А теперь пусть украинцы соберутся и все убираются из Украины“. Отменят ли украинскую государственность или пусть европейцы отведут все войска, которые разместили на своей территории после 1997 года. Вот вам и вся простая идея Путина», — подытожил Портников.

Ранее сообщалось, что диктатор Путин устроил истерику из-за новых украинских ударов по российским НПЗ.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп заявил, что во время разговоров с российским диктатором Путиным отмечал необходимость прекратить военную агрессию в Европе.

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