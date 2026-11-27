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Почему Путин не останавливает боевые действия: Портников назвал условие, без которого Кремль не хочет перемирия
Подобной логики придерживаются также представители оцепления президента США Дональда Трампа.
Диктатор Путин не соглашается на прекращение огня, потому что опасается, что после перемирия не сможет навязать Украине и европейским государствам свои условия.
Об этом Виталий Портников заявил в эфире телеканала Эспрессо.
Журналист отметил, что пока не видит реальных признаков переговорного процесса, несмотря на многочисленные заявления о возможности его начала и привлечении европейских партнеров.
Позицию американской стороны по прекращению огня, по мнению Портникова, хорошо демонстрирует недавний ответ спецпосланника президента США Джареда Кушнера во время интервью.
В частности, журналист напомнил, что Кушнер спросил, почему Путин не соглашается сначала остановить боевые действия, а уже после этого продолжить переговоры о завершении войны. В ответ тот объяснил, что российский диктатор не уверен, сможет ли после перемирия добиться желаемого результата. Портников обратил внимание, что Кушнер фактически поддержал такую логику.
«То есть и Кушнер, и Путин, и Трамп считают, что если они объявят перемирие на российско-украинском фронте, то потом не смогут никого дожать до тех понравившихся им решений. Они хотят этого добиться и без этого не видят никакой необходимости прекращать боевые действия», — объяснил журналист.
Портников также подчеркнул, что требования российского диктатора выходят за рамки территориальных претензий. По его оценке они фактически предусматривают ликвидацию украинской государственности и формирование российской сферы влияния в Центральной и Южной Европе.
Журналист считает, что Путин отдает себе отчет: после прекращения боевых действий добиться выполнения таких ультиматумов будет значительно сложнее. Украина и европейские государства не согласятся добровольно на подобные уступки.
«Вы же не можете прекратить стрелять и сказать: „А теперь пусть украинцы соберутся и все убираются из Украины“. Отменят ли украинскую государственность или пусть европейцы отведут все войска, которые разместили на своей территории после 1997 года. Вот вам и вся простая идея Путина», — подытожил Портников.
Ранее сообщалось, что диктатор Путин устроил истерику из-за новых украинских ударов по российским НПЗ.
Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп заявил, что во время разговоров с российским диктатором Путиным отмечал необходимость прекратить военную агрессию в Европе.