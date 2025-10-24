Почему Путин не остановится на Донбассе: эксперт раскрыл истинные цели Кремля в отношении Украины

Владимир Путин / © Associated Press

Цель кремлевского диктатора — не Донбасс, а вся Новороссия от Харькова до Одессы, причем именно Одесса является для него важнейшей территорией. Этот план был утвержден еще в 2008-2009 годах и Путин от него не отказался.

Об этом в интервью «24 каналу» рассказал историк Ярослав Грицак.

Он объяснил, что стратегические планы Путина были разработаны сразу после грузинской войны. Их цель — аннексировать большинство украинской территории, полностью захватив Причерноморье.

«Украина должна быть отрезана от Причерноморья и своего индустриального сердца, то есть Донбасса и Харькова», — отметил историк.

При этом он подчеркнул, что Донбасс никогда не являлся главной целью для России. «Для него Донбасс — это, как говорят американцы, small fry, то есть мелкая рыбка», — считает Грицак.

«Токсичный» Запад Украины: почему Путин не хочет Галицию

Примечательно, что, по словам историка, Путин сознательно не хочет захватывать западную часть Украины. В его образе мышления что-то изменилось, и теперь он считает этот регион «очень токсичным» для так называемого «русского мира».

«Он не хочет повторить ошибки Иосифа Сталина, который присоединил эту часть в 1939 году и создал постоянный источник проблем для Москвы», — объяснил Грицак.

Согласно плану Путина, то, что останется от Украины (центрально-северная часть с центром в Киеве), должно превратиться в марионеточное государство.

«Это будет этакая новая Беларусь, Малороссия. Где у власти будет кто-то смирный — эдакий украинский Лукашенко. Это и были стратегические планы», — заявил историк.

Грицак признает, что сейчас Путин даже близко не подошел к реализации этих планов, но главное, он от них не отказывается. Доказательством тому является постоянная зацикленность диктатора на истории.

«Из того, что мы сейчас знаем, он уже затосковал Дональда Трампа своими разговорами об истории на Аляске. Если Путин до сих пор говорит об истории, значит, он не изменился», — говорит историк.

Он подытожил, что из-за этой зацикленности Путина на Украине и ее истории «не стоит надеяться, что мир будет быстрым и приятным для нас».

Напомним, Кремль использует нарратив об «устранении первопричин» войны, чтобы требовать капитуляции Украины, и считает позицию Трампа по прекращению огня неприемлемой. Аналитики ISW отмечают, что Россия не примет ничего кроме капитуляции Украины.