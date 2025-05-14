Почему Путин не поедет на переговоры в Стамбул: эксперт объяснил, чего он действительно боится

Владимир Путин / © ТСН.ua

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Российский диктатор Владимир Путин не планирует ни заключать перемирие, ни лично участвовать в переговорах, которые могут состояться в Турции.

Об этом заявил военный обозреватель Денис Попович в эфире Радио НВ.

«На мой взгляд, нет никакого смысла ждать признаков перемирия, поскольку еще в ночь на воскресенье Путин фактически отверг предложение, заявив о готовности к переговорам в Стамбуле. Просто очевидно, он не ожидал, что Зеленский на это согласится», — сказал эксперт.

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По словам Поповича, Кремль только создает информационный фон для продвижения собственных условий, и в действительности не собирается идти на компромиссы.

Также он предположил, что на встречу в Стамбуле лично Путин не явится. В составе делегации могут быть Ушаков, Лавров или другие чиновники, но не сам диктатор.

Попович связал временное снижение интенсивности воздушных атак со стороны РФ с подготовкой к переговорам, однако отметил, что делать выводы рано: «Слава Богу, что ничего не летит. Но перед переговорами они действительно готовят делегацию. Посмотрим, кто явится».

Переговоры в Стамбуле по Украине: подробности

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует лететь на переговоры в Стамбул. К визиту готовятся глава МИД Сергей Лавров и советник диктатора Юрий Ушаков.

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Хотя 10 мая именно Путин на пресс-конференции предложил возобновить переговоры с Украиной. Конечно, отметив, что Россия вроде бы «неоднократно предлагала шаги по прекращению огня с украинской стороной».

Однако президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его визит в Турцию состоится независимо от того, приедет ли в Стамбул президент России.

Он также призвал западных партнеров к решительным действиям, если Путин не появится в Стамбуле.

Ранее также Дональд Трамп во время публичного выступления сообщил, что «рассматривает возможность» присоединиться к переговорам в Турции, если это поможет продвижению мирного урегулирования. Однако после этого, специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины генерал Кит Келлог заявил, что будет ли Трамп в Стамбуле, зависит от присутствия там Путина.

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