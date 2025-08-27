Почему Путин не встретится с Зеленским: объяснение американского дипломата

РФ не хочет показать «легитимность» Зеленского: дипломат США о встрече с Путиным / © ТСН.ua

Скорее всего, никакой встречи двусторонней встречи Владимира Зеленского и диктатора Путина не будет, по крайней мере, в ближайшее время.

Такое мнение высказал американский дипломат, заместитель Генерального секретаря НАТО с 2012 по 2016 год Александр Вершбоу в интервью изданию «Апостроф».

«Честно говоря, я думаю, что никакой встречи Зеленского и Путина не будет. Трамп в этом смысле сделал обещание, но Россия пытается отказаться. Пока нельзя говорить, что шансов нет, но встреча вряд ли возможна в ближайшее время», — размышляет дипломат.

Он предполагает, что РФ будет и дальше стоять на своем — никакой встречи с Зеленским без выполнения российских ультиматумов. Более вероятной Вершбоу называет встречу в трехстороннем формате: Трамп-Зеленский-Путин.

«Если это произойдет, думаю, трехсторонняя встреча более вероятна, чем двусторонняя. Потому что по тем причинам, которые я уже назвал, Россия не хочет подкрепить легитимность Зеленского. Они хотели бы, чтобы там был Трамп и игнорировать легитимного президента Украины. Они не хотят серьезно воспринимать его (Зеленского — Ред.)», — отмечает американский дипломат.

Вершбоу не исключает и варианта, что никаких встреч может не быть вообще.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что на встречу с представителем Трампа Стивом Уиткоффом в Соединенные Штаты отправятся Андрей Ермак и Рустем Умеров.