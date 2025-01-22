Почему Путин не заканчивает войну в Украине: Ермак рассказал об окружении хозяина Кремля

Планы российского президента остаются неизменными, несмотря на большую цену, которую платит государство-агрессор за развязанную им войну.

Президент РФ Владимир Путин оторван от реальности, поскольку люди из его окружения боятся говорить хозяину Кремля правду. Это побуждает его продолжать эту ужасную войну.

Такое мнение высказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью американскому телеканалу CNBC.

“Он находится в вакууме, где люди из его окружения боятся говорить правду. Несмотря на очевидную цену войны для России, его планы остаются прежними”, — сказал он.

Ермак отметил, что почти через три года после полномасштабного вторжения России не удалось сломить украинские Вооруженные силы, успешно удерживающие позиции, даже в сложных условиях.

"Эта война демонстрирует, что российский режим не так силен, как кажется, а у Украины есть все шансы достичь победы и установить постоянный и справедливый мир", — подчеркнул он.

Глава Офиса президента отметил, что украинцы борются с диктатурой, которая пренебрегает жизнью своих граждан, в то время когда Украина ценит каждого человека, но вынуждена отстаивать свою независимость, свободу и само существование государства.

“Украина продолжает защищать не только себя, но и свободный мир. Мы часть демократического сообщества, которая противостоит агрессии диктаторского режима. Мы боремся за будущее Украины, Европы и всего свободного мира”, — подытожил Ермак.

Напомним, недавно российский президент Владимир Путин заявил, что Кремль готов вести переговоры с Соединенными Штатами о войне в Украине. Впрочем, при полной капитуляции Украины.

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