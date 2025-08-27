- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 862
- Время на прочтение
- 2 мин
Почему Путин никогда не закончит войну в Украине: The Hill рассказало о причинах
Мир между Россией и Украиной невозможен без учета позиций обеих сторон. Аналитики объяснили, почему Путин не согласится на настоящий компромисс.
Дональд Трамп может получить Нобелевскую премию мира, если положит конец войне России против Украины. Однако эксперты отмечают: главной проблемой остается Владимир Путин.
Об этом пишет The Hill.
Для долгосрочного мира соглашение должно быть приемлемым как для Украины, так и для России. Но компромисс на равных условиях выгоден агрессору, тогда как жертва остается неудовлетворенной.
Почему Путин не согласится на компромисс
Путин отождествил себя с войной и считает, что сохранение его власти зависит от ее результатов. Поражение означает крах режима, а компромиссные условия он воспринимает как угрозу.
Эксперты выделяют два варианта:
соглашение, которое не удовлетворит ни одну из сторон, но может остановить дальнейшие боевые действия;
смена политики Кремля или даже лидера, что заставит Россию отказаться от имперских амбиций.
Почему роль США остается ключевой
Россию можно заставить сесть за стол переговоров только силой — через поддержку Украины со стороны США и Европы. Без этого Путин не пойдет на уступки.
Если Трамп действительно хочет мира, он должен решить главную проблему — относительно самого Путина. Все остальные договоренности рискуют стать временными и привести к новому витку войны.
Напомним, американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы начать против России «экономическую войну», если Кремль будет отказываться от переговоров о прекращении войны против Украины.
Президент США уточнил, что речь идет не о мировой войне, а о жестких экономических мерах против России.
«Это не будет мировая война, но это будет экономическая война. И экономическая война будет тяжелой, очень тяжелой — особенно для России. И я этого не хочу», — отметил он.