Почему Путин никогда не закончит войну в Украине: The Hill рассказало о причинах

Трамп и Путин

Дональд Трамп может получить Нобелевскую премию мира, если положит конец войне России против Украины. Однако эксперты отмечают: главной проблемой остается Владимир Путин.

Об этом пишет The Hill.

Для долгосрочного мира соглашение должно быть приемлемым как для Украины, так и для России. Но компромисс на равных условиях выгоден агрессору, тогда как жертва остается неудовлетворенной.

Почему Путин не согласится на компромисс

Путин отождествил себя с войной и считает, что сохранение его власти зависит от ее результатов. Поражение означает крах режима, а компромиссные условия он воспринимает как угрозу.

Эксперты выделяют два варианта:

соглашение, которое не удовлетворит ни одну из сторон, но может остановить дальнейшие боевые действия;

смена политики Кремля или даже лидера, что заставит Россию отказаться от имперских амбиций.

Почему роль США остается ключевой

Россию можно заставить сесть за стол переговоров только силой — через поддержку Украины со стороны США и Европы. Без этого Путин не пойдет на уступки.

Если Трамп действительно хочет мира, он должен решить главную проблему — относительно самого Путина. Все остальные договоренности рискуют стать временными и привести к новому витку войны.

Напомним, американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы начать против России «экономическую войну», если Кремль будет отказываться от переговоров о прекращении войны против Украины.

Президент США уточнил, что речь идет не о мировой войне, а о жестких экономических мерах против России.

«Это не будет мировая война, но это будет экономическая война. И экономическая война будет тяжелой, очень тяжелой — особенно для России. И я этого не хочу», — отметил он.