Почему Путин обещает Трампу мирные переговоры с Украиной: колумнист Bloomberg о планах диктатора

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

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Российский президент Владимир Путин стремится дождаться окончания американской военной помощи Украине уже этим летом и тянет время обещаниями мирных переговоров.

Об этом написал в своей колонке для Bloomberg международный эксперт Гэл Брэндс, профессор Школы передовых международных исследований Университета Джонса Хопкинса.

По его словам, Путин не настроен ни на какие компромиссы, поскольку его цель — не позволить Украине выжить как территориально жизнеспособному, геополитически независимому государству.

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«Война будет продолжаться до тех пор, пока Украина не капитулирует и не станет расчлененной, демилитаризованной российской сатрапией — или пока Путин не поймет, что цена получения этого приза слишком высока», — считает эксперт.

Гэл Брэндс отметил, что для достижения своей цели Путин будет применять военную стратегию, которая заключается в том, что его армии будут «перемалывать» устойчивые, но значительно меньшие по численности силы Украины, истощая их и ломая их моральный дух.

«Между тем Путин будет продолжать поддерживать Трампа, никогда не ведя серьезных переговоров, но и никогда не отказываясь от переговоров. Таким образом, он может исчерпать срок военной помощи США Украине, вероятно, этим летом, избегая при этом гнева, который может вызвать откровенный отказ от предложений Трампа», — подчеркнул он.

Как можно сорвать планы Путина

Для того, чтобы сорвать планы Путина, считает Гэл Брэндс, необходима поддержка поставок оружия из США и Европы, чтобы «Украина могла продолжать массово убивать российских военных, а Путин не мог продолжать свою борьбу без дополнительных, политически токсичных мобилизаций».

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Также эксперт считает необходимым введение «разрушительных санкций», чтобы сократить продажи российской нефти и ускорить кризис военной экономики Путина.

Напомним, ранее издание Time отметило, что Владимир Путин использует недостаток осведомленности президента США Дональда Трампапо истории Украины и войны в свою пользу.