Почему Путин объявил перемирие до 9 мая именно сейчас: The Telegraph назвал причину

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин / © ТСН.ua

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Последнее предложение о перемирии от президента России Владимира Путина было выдвинуто именно тогда, когда президент США Дональд Трамп, похоже, начал разочаровываться в своем российском коллеге.

Об этом пишет The Telegraph .

После встречи президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в базилике Святого Петра американский лидер стал сомневаться в готовности Путина завершить войну в Украине.

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"Это заставляет меня думать, что, возможно, он не хочет останавливать войну, он просто тянет меня за собой, и с ним нужно действовать иначе", - написал Трамп после той встречи.

Это перемирие – способ Путина удовлетворить Трампа.

Нет никаких признаков, что российский лидер готов прекратить свою агрессию в Украине.

Однако частичные предложения, как это перемирие, могут быть достаточными, чтобы удержать Трампа на определенном курсе во избежание новых санкций США, которые могли бы еще больше ослабить экономику Москвы.

Напомним, ранее мы писали о том, что Кремль объявил о трехдневном перемирии и назвал даты и время.

Кроме того, Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что следующая неделя может стать решающей в переговорах о мире в Украине, поскольку это период, когда все стороны должны принять важные решения.