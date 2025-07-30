Президент России Владимир Путин и война против Украины / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп, разочарованный отсутствием прогресса в переговорах с президентом России Владимиром Путиным, выдвинул новый ультиматум: у Москвы есть 10 дней, чтобы согласиться на прекращение войны, иначе ее ждут новые санкции. Почему же, несмотря на, казалось бы, выгодные условия, Путин отказывается заканчивать войну и что на самом деле стоит за его решением?

Об этом говорится в статье Atlantic Council.

10-дневный ультиматум со стороны Трампа означает кардинальное изменение подхода Белого дома: предыдущие полгода США искали путь к дипломатическому компромиссу, предлагая России уступки и убеждая Украину принять мир на условиях, выгодных Кремлю. Вашингтон был готов согласиться на оставление оккупированных территорий под контролем Москвы, исключение Киева из будущего НАТО и ослабление санкционного давления.

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Трамп даже, по слухам, рассматривал возможность официального признания аннексии Крыма. Администрация отказалась от публичной критики Кремля и прекратила поддержку международных инициатив по привлечению России к ответственности за военные преступления.

Такие условия могли бы легко выглядеть дипломатической победой Путина. Однако он остался равнодушным. Несмотря на заявления о «готовности к миру», Москва откровенно затягивала переговоры, выдвигая неприемлемые требования — фактически, ликвидацию Украины как государства.

Почему Путин отклонил предложение Трампа?

Главная причина — убеждение, что Россия выиграет. Кремль видит, что украинские силы истощаются, тогда как его войска медленно, но неуклонно продвигаются. У Путина есть основания полагать, что время играет на его стороне, а у Запада нет решимости изменить ход войны.

Кроме того, помощь Украине со стороны международных партнеров поступает с опозданием и часто в сокращенных объемах. Это лишь укрепляет уверенность российского диктатора, что он сможет дожать Украину военно и политически.

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В экономическом плане Кремль адаптировал страну к военному положению: заводы работают круглосуточно, расходы на армию выросли, а зарплаты военных поддерживают социальную стабильность. Хотя экономика страдает от инфляции и высоких ставок, военно-промышленный сектор растет. А уход западных компаний создал новые возможности для приближенных к власти лиц.

Любое перемирие будет означать угрозу этой новой системе: потерю контроля, риск социальной нестабильности среди демобилизованных солдат, ослабление авторитарного контроля. Кремль помнит, как ветераны войны в Афганистане в 90-х стали источником преступности и хаоса.

Глубинные мотивы — не геополитика, а идеология

Но самое главное — Путин не видит Украину как соседа. Он воспринимает ее как часть «исторической России» и угрозу самому существованию РФ в ее нынешнем виде. Для него независимая Украина — символ поражения советской империи. Мирное соглашение, которое оставляет Украину независимой, для Путина — поражение.

Это мировоззрение пронизывает всю политику Кремля: президент РФ десятилетиями утверждал, что украинцы — это «один народ» с россиянами. С 2022 года эта риторика стала откровенно геноцидной: массовые репрессии на оккупированных территориях, принудительная русификация, уничтожение украинских символов и образования. Путин не просто борется с государством — он хочет стереть нацию.

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Поэтому даже самое выгодное предложение со стороны США не убедит Путина, если оно предполагает сохранение Украины. Он осознает: пока Украина существует, Россия проиграла.

Что делать Западу?

Если Трамп и его союзники хотят действительно изменить позицию Кремля, нужно действовать решительнее. Необходимо изменить ход войны — предоставить Украине больше оружия, вернуть инициативу на фронте, нанести удары по российским военным объектам.

Также нужны более суровые санкции — не только против Москвы, но и против стран, которые помогают России обходить ограничения. Западным компаниям и государствам нужно четко дать понять: торговля с Кремлем — это соучастие.

Самое главное — заставить Путина смириться с независимой Украиной как неотвратимой исторической реальностью. Это требует силы, которой не хватало с 2022 года. Но без этого устойчивый мир невозможен.

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Путин видит войну как миссию всей жизни — сломать Украину и возродить империю. И он не откажется от этой цели, пока не столкнется с угрозой краха — как в военном, так и в политическом смысле.

Напомним, 29 июля Трамп объявил, что из-за отсутствия прогресса сокращает для России 50-дневный срок на прекращение войны против Украины до 10 дней. После истечения этого времени США введут тарифы и «другие вещи». Американский лидер также выразил мнение, что «война в Украине затянется надолго, однако ее можно было бы легко уладить».

Комментируя это заявление Трампа, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что переговоры завершатся только тогда, когда Москва достигнет всех своих военных целей. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Кремль будет продолжать войну для защиты своих интересов.