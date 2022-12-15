Почему Путин отменяет все свои публичные мероприятия: политолог указал на интересную причину

Российские элиты могут быть недовольны диктатором.
Политолог Тарас Загородний считает, что Путин отменил свое выступление на Федеральном собрании, поскольку всерьез боится за свою жизнь.
Об этом пишет "Апостроф".
"Отмена выступления Путина на Федеральном собрании – это очень интересная ситуация, потому что согласно российскому законодательству, выступление на этом собрании является обязанностью президента. Я думаю, что здесь вопрос связан с безопасностью, Путин просто боится покушений. Но это и плохой знак для элит, потому что он не хочет общаться даже с ними, и для них это поставит еще больше вопросов, а зачем нам такой лидер нужен? Путин вообще уже является большим препятствием для тех элит, которые являются радикальными и хотят его снести и добраться до власти. И он не нужен тем элитам, которым он мешает тратить свои деньги на Западе", – пояснил политолог.
Путин отменил все свои публичные мероприятия в канун Нового года
Российский диктатор Владимир Путин решил отменить свои традиционные предновогодние мероприятия. Речь идет о традиционном послании Владимира Путина Федеральному собранию и хоккейному матчу, который накануне Нового года проходит на Красной площади.
Российский публицист и социолог Андрей Пионтковский считает, что диктатор это сделал потому, что сейчас его больше волнует другая проблема – как сохранить свою жизнь и власть.
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