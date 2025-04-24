Владимир Путин / © Associated Press

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Президент РФ Владимир Путин внезапно изменил свое решение и заявил, что открыт для двусторонних мирных переговоров с Украиной.

Об этом сообщает телеканал «France24».

«Недавние комментарии Кремля действительно знаменуют собой впервые после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году готовность Путина вести переговоры с Украиной», — отметил эксперт Международной группы по изучению безопасности в Вероне Уилл Кингстон-Кокс.

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Авторы публикации добавили, что Кремль даже распространил пропагандистские сообщения, заявляя, что главной целью войны является свержение украинского правительства и предотвращение «нацистских» угроз.

«Путин сделал семантический выбор, чтобы лишний раз якобы подчеркнуть тот момент, что Зеленский „не является легитимным“, — добавили журналисты.

Издание считает, что Путин хочет доказать американскому президенту Дональду Трампу, что он прилагает усилия, поскольку тот пригрозил выйти из переговорного процесса.

Однако эксперты предполагают, что Россия действительно может быть готова поговорить с Украиной. Интерес Москвы может быть продиктован тем, чтобы не отдавать США полностью контроль над ситуацией и показать, что Кремль может влиять на переговоры.

Последние известные прямые переговоры с участием России и Украины проходили в Стамбуле и Беларуси в первые недели после полномасштабного вторжения России. Личная встреча Путина и Зеленского в последний раз была еще в 2019 году, а телефонные разговоры — в 2021 году.

Напомним, Дональд Трамп анонсировал встречу с Путиным. Когда это может случиться — читайте в новости.