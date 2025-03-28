Почему Путин постоянно говорит о нелегитимности украинской власти: Зеленский объяснил

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский объяснил, почему Путин снова заговорил, что украинская власть якобы «нелегитимная»

Об этом глава государства сказал во время брифинга в пятницу, 28 марта.

По мнению Зеленского, здесь вопрос не в легитимности, а в попытке Путина постоянно находить ту или иную причину, чтобы не заканчивать войну.

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Зеленский уверен, что Путин боится переговоров с Украиной и с ним лично.

«Исключая Украину, он показывает, что для него Украина не является субъектом. Хотя я считаю, что проблемы более глубокие, аргументов в переговорах с украинской стороной у него нет. Он действительно преступник, он действительно на нас напал, он виноват в преступлениях, его армия действительно оккупанты, которые находятся на нашей территории незаконно и должны за это отвечать. Все, что он делает, оттягивает любой процесс переговоров и оттягивает любые шаги до окончания войны. Он не хочет кончать войну, потому что давления мало на него. Для нас очень важно, чтобы все это признали Соединенные Штаты Америки, Европа абсолютно консолидированно это понимает, 99%, скажем так, это и есть абсолютная консолидация», — говорит президент Украины.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЗЕЛЕНСКИЙ С ЭКСТРЕНЫМИ ЗАЯВЛЕНИЯМИ: переговоры, Трамп, Путин, ВСУ на Курщине и Брянщине

Ранее президент Владимир Зеленский ответил, признает ли его Трамп легитимным президентом.

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