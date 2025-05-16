Почему Путин предложил переговоры с Украиной: аналитик раскрыл истинные причины

Владимир Путин / © Associated Press

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Недавнее заявление Владимира Путина о готовности к переговорам с Украиной в Стамбуле стало результатом внешнего давления, в том числе со стороны США.

Об этом сообщил руководитель Центра общественной аналитики «Вежа» Валерий Клочок в эфире «Еспресо».

«Все договоренности достигнуты давным-давно. Соглашение, о котором говорила американская сторона, состоит из 22 пунктов и было согласовано в Лондоне. У меня нет никаких сомнений, что это соглашение лежит на столе Путина. Его видели все — Шойгу, Лавров, Патрушев. Они прекрасно понимают, к чему движется сценарий», — рассказал Клочок в эфире «Еспресо».

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По его мнению, слова Путина о мирных переговорах были продиктованы именно давлением Вашингтона: «Когда Путин сделал заявление о готовности к переговорам в Стамбуле, всем было очевидно, что другого заявления он не мог сделать из-за давления США».

Политэксперт также подчеркнул, что речь не идет ни о каких территориальных уступках в пользу России:

«Ни о какой сдаче территорий, которые контролирует Украина, речь не идет. Белый дом эту позицию четко зафиксировал. Кремль пытается надавить на Вашингтон, чтобы добиться дополнительных уступок, но не обязательно по отношению к Украине», — добавил Клочок.

Переговоры РФ и Украины: что известно

Напомним, во время прямых переговоров между Украиной и РФ, состоявшихся в Стамбуле в пятницу, 16 мая, российская делегация озвучила ряд недопустимых требований относительно прекращения огня и окончания войны.

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Как сообщил репортер The Economist Оливер Кэрролл, Россия готова согласиться на прекращение огня, «только если Украина уйдет из четырех «анексированных» регионов, которые Россия даже не полностью контролирует».

При этом россияне заявляют об «успешных переговорах» с Украиной. По словам руководителя путинской делегации, Украина и Россия договорились проработать свои предложения по прекращению огня.

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что делегациями РФ и Украины обсуждался вопрос встречи президента Владимира Зеленского и «фюрера» РФ Владимира Путина. Также было обсуждение возможности обмена военнопленных в формате «1000 на 1000».