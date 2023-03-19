Почему Путин приехал в Крым: Фейгин назвал основную цель диктатора

По мнению Фейгина, Крым мог посетить двойник Путина, или это была преждевременная съемка. Но точно не прямой эфир.

Российский правозащитник и журналист Марк Фейгин объяснил, зачем было российскому диктатору Путину приезжать в Крым.

Об этом Фейгин сказал в комментарии "24 канала".

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Правозащитник не исключает, что в Крыму был не Путин, а его двойник. Однако даже если предположить, что диктатор лично отважился посетить оккупированный полуостров, то это была преждевременная съемка.

"Он точно не выступал там в прямом эфире. Здесь неважно, была ли это, или позавчера, может год назад, а может это был вообще двойник диктатора, важно то, что есть телевизионная картинка, но, конечно, это не прямой эфир", – говорит Фейгин.

По его словам, в Кремле верят, что ВСУ могли бы нанести удар по Крыму дроном или ракетами во время визита Путина.

"Путин мог прилететь в Крым незаметно, возможно на авто въехал, час или полтора был, обратно в президентский борт и улетел. За такое время, даже если бы узнали бы, что он там, не успели бы выстрелить", – пояснил российский оппозиционер .

Фейгин назвал главную причину, почему диктатору было столь важно посетить оккупированные территории – показать, что он не трус.

По мнению правозащитника, если бы Путин не приехал в Крым, это был бы еще и сигнал для окупантов и местных коллаборантов, что нужно бежать в РФ, пока не поздно.

"Это тоже играет роль, потому что разговоры о том, что оттуда люди вещи вывозят, имущество продают, есть, и они об этом знают. Никто же не хочет встретиться с офицерами ВСУ. Я думаю, что здесь играет роль именно та пропагандистская сторона, мол, Путин демонстрирует, что он может приехать", – подытожил Фейгин.

Напомним, 18 марта российский диктатор Владимир Путин приехал в оккупированный Севастополь по случаю девятой годовщины незаконной аннексии Крыма.

Сегодня, 19 марта, Путин посетил оккупированный Мариуполь, где встретился с местными коллаборантами.

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