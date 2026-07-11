Почему Путин пугает Европу распадом РФ: Портников о новом чекистском трюке врага

Портников: Статья олигарха Мельниченко и заявления «генерала РФ» — это спецоперация Кремля / © ТСН.ua

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На днях российский миллиардер Андрей Мельниченко, занимающий восьмое место в рейтинге самых богатых россиян по версии Forbes с состоянием около $20 млрд, в колонке в The Economist описал пять возможных сценариев будущего РФ. Фактически, в этой статье он пригрозил Западу, что сценарий внутреннего конфликта и распада России или ее полная зависимость от Китая опасны для Европы и США.

Также якобы «генерал армии РФ» на условиях анонимности заявил, что России грозят внутренние вооруженные конфликты и распад государства в течение ближайшего года, если она не остановит вторжение в Украину.

Журналист Виталий Портников объяснил, почему эти два интервью появились не просто так, а по указанию Кремля.

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Он напомнил, что диктатор Путин мыслит категориями не классической войны или переговоров, а исключительно спецоперациями, что обусловлено его чекистским прошлым. По мнению журналиста, Кремль развернул очередную масштабную информационную кампанию, цель которой — заставить Украину и Запад пойти на капитуляционные компромиссы, используя для этого авторитетные западные медиа и российскую эмиграцию.

«И вот сейчас мы наблюдаем очередную спецоперацию: анонимный генерал и не анонимный миллиардер предупреждают нас об ужасающих для мира и самой России последствиях, если война вскоре не закончится. И — вишенка на этом торте — какие-то анонимные источники в Кремле сообщают коллегам из агентства Reuters, что Путин, несмотря на все эти риски, готов продолжать войну, а эскалация его даже ободряет», — пишет Портников.

По его мнению, этими месседжами Кремль пытается протолкнуть мысль, что если Россия стремительно приближается к настоящей пропасти, которая угрожает неизвестными последствиями и дестабилизацией Запада, а также усилением роли Китая, а Путин не собирается обращать на это внимания и хочет воевать в дальнейшем, то нужно приложить усилия, чтобы приложить усилия. И если нельзя убедить в этом Путина, то нужно убедить в этом Зеленского.

«Это Украина должна пойти на возможные и невозможные компромиссы, чтобы спасти Запад и дать Путину столько, сколько он пожелает. Это настолько простая и примитивная спецоперация, что ее даже не нужно расшифровывать — она понятна первокурснику института Андропова. Непонятно только почему коллеги всегда попадают на этот крючок», — рассуждает журналист.

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Почему западные журналисты становятся инструментами ФСБ

Портников выделяет две главные причины, почему ведущие мировые медиа подыгрывают Лубянке:

Ошибка копирования стандартов: Западные репортеры пытаются мерить Россию мерками демократического мира. Они отказываются осознать, что «три анонимных источника в Кремле» — это совсем не то же, что «три источника в Белом доме». В тоталитарной системе несогласованной информации не бывает, а ее «слив» всегда является частью спецоперации.

«А если даже он это себе и скажет — каким образом он докажет свою полезность собственной корпорации? Поэтому аккредитованные в российской столице коллеги десятилетиями обманывают самих себя и своих работодателей — и вместо людей, получающих информацию, превращаются в информационный инструмент в руках ФСБ», — пояснил Портников.

Слепая уверенность Запада в компетентности русских эмигрантов.

«Это, в сущности, израильская ошибка. В Израиле могут считать, что знают иранское общество, потому что этим обществом занимаются люди, выходцы из Ирана, владеющие языком, следящие за процессами. И могут до конца не осознавать, как коренным образом изменилась сама ткань этого общества после победы исламской революции. То же происходит с российской эмиграцией», — объясняет журналист.

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По его словам, для трансляции кремлевских нарративов, которые должны убедить Запад, используются именно российские эмигранты, уверенные в том, что они точно осознают внутреннюю ситуацию и имеют незаурядные источники.

Но если россияне-эмигранты признаются, что никакой генерал не будет говорить с ними без отмашки из Лубянки и никакой миллиардер не будет давать большое интервью или писать колонку без согласования этой колонки в соответствующих службах или в администрации президента России, тогда они просто останутся без денег и работы.

«Поэтому главная задача журналиста — не пропагандировать тезисы, которые предлагаются автором спецоперации, а пытаться понять ее цель», — подытожил Виталий Портников.

Напомним, британская газета Financial Times считает, что Путин не остановится, по меньшей мере, до 2027 года.

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