Почему Путин пугает "Орешником": Климкин объяснил геополитическую логику кремлевского диктатора

В последнее время кремлевский диктатор Владимир Путин пугает мир ракетой средней дальности "Орешник".

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин в выпуске формата "Климкин Объясняет" для LIGAnet объяснил геополитическую логику Путина.

Климкин убежден, что путинская ракета средней дальности "Орешник" – это сигнал нам, сигнал Трампу, сигнал европейцам и сигнал китайцам. Дипломат объяснил, что означают эти сигналы.

"Это серьезная история. Серьезная история не только в смысле боевого применения, а в смысле геополитики. Вы понимаете, почему Путин пугает именно "Орешником"? Почему это именно ракета средней дальности? Был договор об ограничении ракет средней дальности – от 500 до 5 тысяч километров… Второе – это был договор, составлявший одну из фундаментальных основ вообще стратегического контроля, контроля над вооружениями. Затем американцы, а теперь внимание – именно во времена администрации Трампа, обвинили Россию в том, что она его нарушает. 100% она его нарушает, в этом нет никаких сомнений, есть ли доказательства. Но американцы то ли серьезно, то ли недостаточно серьезно рассуждали о возможности своих ракет средней дальности. И они им нужны не для Европы, как в Германии "Томагавки", а они им нужны, поймете где. Они им нужны там, в Азии – Тихоокеанский регион. И именно ракеты средней дальности... Посмотрите глобус и все становится понятно. Поэтому то, что делает Путин, это сигнал нам, понятно какой: испугать тотально и сказать, что все и так в сложной ситуации – отсутствие электричества, а тут еще и "Орешник". Это и так понятно. Теперь – это сигнал американцам, и именно Трампу, поскольку именно Трамп, как считает Путин, поставил под вопрос и отменил договор о ракетах средней дальности. Это сигнал китайцам – вот видите, у меня есть ракеты средней дальности, а Трамп отменил – эти ракеты могут быть против вас. То есть это нормальное путинское мышление. Но четвертый сигнал – это еще сигнал европейцам. Ракеты средней дальности у Путина – это угроза именно европейцам. И пугает он больше не нас с вами, нас сложно испугать. Если он выйдет через полчаса и скажет (о запуске ракеты "Орешник" – ред.), я, например, никуда не поеду. Единственное, я всех призываю, и это такая человеческая история, на этот раз, если ему что-то боднет в голову, все же нужно идти в укрытие, наверное, большинству, особенно с детьми. То есть – серьезная история. Но я точно никуда не поеду. Тем не менее, это сигнал нам, это сигнал Трампу, это сигнал европейцам и сигнал китайцам. Именно из-за новой ракеты средней дальности", – говорит дипломат.

Климкин подчеркнул, что важно понять логику Путина.

"Путин говорит: "Ну, вы же отказались от контроля, а теперь я вас всех грохну, и грохну на свой манер". Это очень важно понимать, эту путинскую логику. То есть фактически, он как в картах: торговля идет, он поднимает ставки и пытается пугать всех, всех, всех по-своему. Поэтому за "Орешником" несколько иная геополитическая логика, я несколько упрощенно ее выдаю, но ее важно понимать", – резюмировал дипломат.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, зачем Путин угрожает "Орешникам". Он отметил, что размахивать своим "Орешником" сейчас Путин может только для того, чтобы сорвать усилия новоизбранного президента Дональда Трампа, которые точно будут после инаугурации. По словам Зеленского, Путин хочет обострить ситуацию сейчас так, чтобы у президента Трампа ничего не получилось – чтобы он не смог закончить войну.

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что не стоит слушать истеричные заявления Путина о серии ударов "Орешником", поскольку они рассчитаны на пропагандистский эффект.

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