Почему Путин снова высказался о ядерном оружии: Климкин объяснил, что это последний козырь

В тезисах главы Кремля о ядерной триаде нет ничего нового, заверил экс-глава украинского МИД.

Заявления президента России Владимира Путина о ядерной триаде являются стандартным "размахиванием ядерной дубиной", ведь ядерное оружие остается последним и единственным козырем диктатора.

Такое мнение экс-глава МИД Украины Павел Климкин выразил Радио НВ.

"Эти его слова о продолжении развития ядерной триады, потому что она "главная гарантия сохранения нашего суверенитета и территориальной целостности" – это мантра о ядерном шантаже", – сказал экс-министр.

Он убежден, что на Путина влияют заявления Индии и Китая о недопустимости применения ядерного оружия.

"Ведь эти две страны – основные покупатели российской нефти на сегодняшний день. А без продажи нефти у РФ не будет ни бюджета, ни макроэкономической стабильности, ни финансирования чего угодно, ни развития, как говорит Путин, ядерной триады", – пояснил дипломат.

"В этих тезисах о ядерной триаде не вижу абсолютно ничего нового. Это стандартное размахивание ядерной дубиной, логика "а давайте мы покажем всему миру кузькину мать в хрущевском смысле, что у нас есть ядерная триада, и пока она есть – нас никто не достанет", – объяснил Климкин.

Он также прокомментировал заявление Путина о том, что против России воюет НАТО. По мнению экс-главы МИД, это стандартный аргумент, который российский диктатор будет и дальше повторять.

Дипломат отметил, что ядерное оружие остается последним и единственным козырем главы Кремля.

"А что сейчас, как он считает, защищает его режим? Энергетический шантаж уже не защищает. Продовольственный шантаж – да, еще работает, но все меньше. И после всех поражений российской армии в Украине также ясна реальная цена российской армии. Так что ядерное оружие остается последним и единственным козырем Путина. Никаких других у него нет. А если у тебя есть дубина, то рано или поздно вся реальность вокруг провалится, и Россия окончательно становится колосом на глиняных ногах", – прогнозирует Климкин.

Напомним, на заседании коллегии Минобороны России 21 декабря Путин заявил, что государство будет совершенствовать боеспособность "ядерной триады", поскольку это будет гарантировать "сохранение суверенитета и территориальной целостности страны".

Отметим, что российский политический аналитик Валерий Соловей считает, что Путин морально и психологически готов применить ядерное оружие, но уже не уверен, что такой приказ будет выполнен. Если президент РФ примет такое решение, его власть закончится.

По мнению экс-депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева, Россия может применить ядерное оружие после потери Москвой Крыма.

Ядерные ракетоносители России не так уж и защищены: "Вторая армия того мира" испытывает нехватку кадров и техники

Читайте также: