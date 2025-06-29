Почему Путин увеличил число воздушных атак: Портников о дерзком плане РФ по капитуляции Украины

Виталий Портников / © ТСН.ua

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Летнее наступление русских войск вряд ли приведет к серьезным территориальным достижениям. Поэтому диктатор Путин, осознавая это, увеличивает террор против гражданского населения.

Об этом заявил украинский журналист Виталий Портников.

По его мнению, террором против гражданских украинцев Путин хочет решить сразу несколько задач:

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Во-первых, уничтожение военной инфраструктуры Украины. Чтобы снизить возможности сил обороны Украины останавливать российское наступление в Донецкой, Харьковской и Сумской областях.

Во-вторых, террор против гражданского населения как таковой.

По словам Портникова, Путин воздушными атаками хочет «объяснить» украинцам, что у нас нет никакого другого шанса, как капитулировать и согласиться с требованиями Российской Федерации.

«Здесь тоже совершенно очевидный план. Заставить украинцев под серию обстрелов признать, что они не могут не согласиться с идеей России о выводе украинских войск с территории тех областей, которые объявлены российскими в соответствии с российской конституцией. Речь идет о Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях. Закрепиться на новых рубежах. Принять решение о создании буферных зон на границах Российской Федерации и оккупированных ею украинских регионов с Украиной», — размышляет журналист.

Он предполагает, что если Украина согласится на эту капитуляцию, через некоторое время армия РФ может начать новое наступление с целью охвата им новых украинских регионов по тому же сценарию.

«Часть региона оккупируется, проводится референдум о присоединении к Российской Федерации. И под новой серией обстрелов украинцы принуждаются к выводу своих войск уже из этих регионов», — предполагает Портников.

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По такому сценарию, говорит эксперт, через несколько лет большая часть территории Украины становится частью территории Российской Федерации, а на другой части создается марионеточное государство под полным влиянием Москвы.

То есть речь идет об осуществлении плана того же блицкрига 2022 года, только растянутом во времени на 20-е, а возможно и на часть 30-х годов 21-го столетия. По мнению Портникова, террор против украинского гражданского населения остается непременной частью этого бандитского плана Путина.

«Поэтому надо осознавать логику этого террора и логику его последствий. И взаимосвязанность почти ежедневных атак на украинские города с теми проблемами, которые возникли у Вооруженных Сил Российской Федерации во время очередного наступления на украинские позиции, не приводящие к ожидаемым российским политическим и военным руководством результатам», — подытожил Виталий Портников.

Ранее Виталий Портников заявил, что Путин для борьбы с Украиной избрал чеченский вариант. Подобную тактику ковровых бомбардировок и устрашения Кремль применял в Чечне.

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