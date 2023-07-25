Почему Путин вдруг написал статью о выходе из "зернового соглашения": объяснение от ISW

Диктатор пытается смягчить ущерб от выхода России из "зернового соглашения" и атак на украинские порты.

Американские аналитики объяснили, зачем президент России Владимир Путин опубликовал 24 июля статью, в которой объясняет выход его государства из "зернового соглашения".

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики института считают, что такими объяснениями Путин пытается смягчить ущерб, который после выхода из "зернового соглашения" понесли позиции России в Африке и собственная репутация диктатора.

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Так, в статье глава Кремля описал цели страны-агрессора по установлению партнерских отношений с Африкой и призвал продолжать "традиционно тесное сотрудничество на мировой арене".

Путин также отметил важность "бесперебойных поставок продовольствия" для "поддержания политической стабильности африканских государств". В то же время, диктатор обвинил коллективный Запад в использовании "зернового соглашения" в собственных финансовых интересах.

"Статья Путина появилась после выхода России из "зернового соглашения" и атак, в результате которых были уничтожены десятки тысяч тонн украинского зерна и объекты, необходимые для транспортировки зерна в районы Африки, в значительной степени зависящие от украинского зерна", – говорится в отчете ISW.

Там добавили, что президент РФ также может таким образом пытаться смягчить упущенную выгоду и смущение от невозможности лично принять участие в саммите БРИКС в ЮАР из-за ордера на арест от Международного уголовного суда.

Напомним, в своей опубликованной 24 июля статье Путин объяснил выход России из "зернового соглашения" в том числе тем, что оно якобы не оправдало гуманитарного назначения по снижению рисков голода в беднейших странах Африки, Азии и Латинской Америки.

В тот же день генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Россию вернуться к "зерновому соглашению" и заявил о поддержке обеспечения доступа на мировые рынки продовольствия и удобрений как из Украины, так и РФ.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по экспорту агропродукции и сообщил, что государство готовится к любому развитию событий, однако верит в договоренности с Еврокомиссией.

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