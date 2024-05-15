Почему Путин внезапно заговорил о мире: эксперт объяснил, к чему стремится РФ

В частности, наступлением на Харьковщине президент России пытается показать, что его армия может наступать по всем фронтам, и что Украина должна быть заинтересована в мирных переговорах.

Внезапное заявление президента России Владимира Путина о готовности к переговорам с Украиной на самом деле было ожидаемым. Ведь РФ нужно сохранение захваченных территорий и пауза для восстановления потенциала, после чего война начнется с новой силой.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Что означает заявление Путина о переговорах

"Внезапно путин заговорил о мире... Или вполне ожидаемо? Ожидаемо и вот почему. В интервью китайскому агентству "Синьхуа" путин высоко оценил китайский мирный план, суть которого в начале переговоров по нынешней линии фронта и без вывода российских войск", – обратил внимание аналитик.

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По его словам, это фактически то, что так нужно России: сохранение захваченных украинских территорий и передышка для восстановления потенциала, после чего через год или два война начнется с новой силой. Но сейчас стране-агрессору критически нужна пауза, подчеркнул Коваленко.

Наступление РФ в Харьковской области — "показуха"

Обозреватель также обратил внимание, что наступление российских войск, которое началось с октября 2023 года с очень высокими потерями, принесло очень спорные результаты. Сейчас это "наступление продолжается показухой" в Харьковской области.

"Таким образом, Путин пытается умышленно показать, что его армия может наступать по всем фронтам, и это Украина должна быть заинтересована в мирных переговорах", — объяснил аналитик.

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Он также указал, что российская армия истощается боями и не накапливает ресурс. Удары уже давно перебросились на территорию России, в 1500 км от границы с Украиной. Весь мир видит, что "украинцы не боятся бить вглубь российской территории", а россияне против таких ударов практически беззащитны.

Путину нужна пауза в войне

"Путину срочно нужна пауза и информационная перезагрузка. Не только для восстановления сил и средств и накопления их даже в большем количестве, чем были у РОВ до полномасштабного вторжения, но и банально год информационной тишины, чтобы забылось то, насколько российская армия опозорилась в Украине, и насколько она беспомощна даже в вопросах защиты собственной страны", – объяснил Коваленко.

Именно поэтому, по его словам, заявление Путина о переговорах вполне предсказуемо.

Напомним, в разговоре с китайскими СМИ Путин заявил, что "открыт к диалогу с Украиной". Он выдвинул условие, что это должны быть переговоры, учитывающие интересы всех вовлеченных в этот "конфликт" стран.

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