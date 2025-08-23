Почему Путин вряд ли пойдет на встречу с Зеленским: аналитики назвали настоящую причину

Владимир Путин / © Associated Press

В Кремле дают понять, что президент РФ Владимир Путин не желает проводить двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По мнению экспертов, путинский режим, скорее всего, считает, что двусторонняя встреча Путина и Зеленского может подорвать внутриполитическое оправдание Путиным войны России в Украине.

Аналитики ссылаются на собеседников в Кремле российского оппозиционного издания «Верстка». Последнее 22 августа сообщило, что Путин и его советники опасаются репутационных последствий в результате встречи с Зеленским.

«Источник, работающий с внутриполитическими проектами Кремля, заявил, что заявление помощника президента Кремля Юрия Ушакова от 18 августа о „повышении уровня“ делегаций на переговорах „больше похоже на вежливый отказ“ от предложенной встречи Путина и Зеленского», — говорится в отчете.

Аналитики ISW констатировали, что российские власти надеются найти баланс между тем, чтобы удовлетворить внутреннюю аудиторию, готовую одержать только полную победу России, и предотвращение дальнейших санкций США, которые могут серьезно подорвать способность России поддерживать свои дальнейшие военные действия.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в настоящее время не осуществляется подготовка ко встрече Зеленского и Путина.

«Путин готов встретиться с Зеленским, когда будет готова повестка дня для саммита. Но эта повестка дня вообще не готова. Как мы можем встречаться с человеком, который отказывается от всего и при этом прикидывается лидером?» — отметил он.

Зеленский заявил, что вопрос завершения войны должен решаться на уровне лидеров Украины и РФ. Впрочем, россияне делают все, чтобы подобные переговоры не состоялись.