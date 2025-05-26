Почему Путин взбесился и что стоит за новыми атаками по Украине: объяснение ISW

Владимир Путин / © Associated Press

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Путинский режим пытается убедить мировую общественность, что победа РФ в войне неизбежна.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Эксперты пишут, что российский диктатор Владимир Путин использует массированные удары по украинским городам, агрессивную риторику и чрезмерный пессимизм Запада по поводу ситуации на поле боя, в качестве составляющих многовекторной стратегии, направленной на подрыв морального духа украинцев.

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«Российские чиновники наполняют информационное пространство призывами к Украине согласиться на уступки в вопросах суверенитета и территориальной целостности, хотя большинство таких заявлений отвечает установившимся требованиям России в этой войне и фактически демонстрирует, что требования Кремля не претерпели изменений за последние три года», — говорится в отчете.

В ISW обратили внимание, что эти требования игнорируют тот факт, что с начала 2022 года ситуация на фронте кардинально изменилась, а три года потерь в живой силе и технике существенно снизили способность войска Путина завоевать всю Украину.

Аналитики констатируют существенное замедление темпов наступления, поскольку российские войска терпят потери.

Однако, как говорится в отчете, Путин продолжает стремиться отвлечь внимание от реального положения дел на поле боя, ведь прекращение западной военной помощи Украине остается единственной реальной надеждой России на победный прорыв в этом противостоянии.

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Напомним, в ночь на 25 мая российские войска нанесли комбинированный удар по Украине с применением 367 средств воздушного нападения. Погибли более 10 человек. В частности, три ребенка на Житомирщине и один на Херсонщине.

Президент США Дональд Трамп осудил этот смертельный удар по Украине.