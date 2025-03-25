Почему РФ настаивает, что мораторий на удары действует с 18 марта: у Зеленского объяснили

По мнению Подоляка, Россия планирует обвинить Украину в срыве договоренностей о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Россия настаивает на том, что мораторий на удары действует с 18 марта, хотя договоренность была достигнута сегодня на переговорах в Саудовской Аравии.

Почему россияне так говорят и что они затеяли, объяснил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

"Что Россия делает? Она действительно хитро это делает: они с 18-го начали фиксировать каждый удар по энергоструктурам России. А мы понимаем, что у Украины достаточно средств поражения... Они это фиксируют для того, чтобы потом сказать: смотрите, мы уже там не били. Они накапливают названия объектов, чтобы потом выкладывать на стол переговоров и говорить, что они выполняют свои обязательства, а Украина нет", – отметил советник Ермака.

Он подчеркнул, что каждую ночь РФ использует дроны и ракеты для ударов именно по гражданской инфраструктуре. Поэтому следующий шаг, по словам Подоляка, дожать Россию, что она вообще перестала использовать дроны ракеты для ударов по инфраструктуре как таковой.

Ранее Кремль опубликовал перечень российских и украинских объектов, которые по договоренностям в Саудовской Аравии нельзя обстреливать в течение 30-дневного перемирия. Гражданской инфраструктуре, в том числе жилых домов, школ, больниц и т.п. в перечне нет.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление Кремля, что россияне начали отсчет моратория на удары от 18 марта.

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