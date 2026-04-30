Почему РФ оттягивает новую волну мобилизации: эксперт объяснил риски для режима Путина

Мобилизация в России

Новая волна мобилизации в России, вероятно, не начнется раньше осени. Более того, она может иметь критические последствия для режима Владимира Путина.

Об этом рассказал соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире «КИЕВ24».

По словам Жмайла, российские власти осознают все риски такого шага и откладывают его из-за опасений внутренней нестабильности.

Он отметил, что объявление мобилизации может серьезно ударить по самому режиму. Учитывая накопившиеся проблемы, в Кремле понимают потенциальные последствия.

«Эта мобилизация может стать последней — по аналогии с Первой мировой. Большое недовольство, большое разбаалансирование аппарата. Путин тянет, потому что это может просто-напросто похоронить режим», — подчеркнул эксперт.

В то же время, отмечает эксперт, Украине следует и дальше усиливать собственный технологический потенциал, ведь Россия, несмотря на риски, продолжает готовиться к масштабному пополнению личного состава осенью.

Как мы писали, в России фактически идет скрытая мобилизация — мужчин привлекают в армию прямо с рабочих мест из-за решений руководства предприятий. Согласно указам, компании сами должны отбирать работников для контрактов из Минобороны РФ, что переводит ответственность из Кремля на местные власти и бизнес.

Причина таких действий — острая нехватка человеческих ресурсов, ведь уровень набора впервые стал ниже потерь на фронте. Предыдущая модель вербовки из-за больших денежных выплат уже не работает, поэтому власти вынуждены искать новые, более принудительные способы пополнения армии.

