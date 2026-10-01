Почему РФ так бешенно атакует тыл Украины: у Зеленского раскрыли план эскалации Путина

Президент России Владимир Путин и атака на Украину / © ТСН

Реклама

Советник Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о новых этапах эскалации со стороны России. По его словам, из-за стагнации на фронте Кремль перешел к геноцидным ударам по школам, больницам и гражданскому тылу Украины. Подоляк также назвал способы противодействия РФ.

Об этом он рассказал в интервью «24 каналу».

Реклама

Зачем Россия атакует гражданскую инфраструктуру Украины

Подоляк считает, что атаки на гражданскую инфраструктуру и население являются одним из ключевых элементов нынешнего этапа войны России против Украины.

Реклама

«По поводу убийства гражданского населения, по этому компоненту войны под названием геноцид, это для него (Путина — ред.) основа основ, это база для России — атаковать гражданское население«, — сказал советник ОП.

Он напомнил, что ранее Россия пыталась частично маскировать такие атаки заявлениями о якобы ударах по невоенным объектам. В то же время российские войска непосредственно атакуют школы и больницы.

Подоляк также отметил, что российские генералы понимают наличие стагнации на линии фронта, однако, по его словам, президенту России Владимиру Путину продолжают подавать ситуацию так, будто оккупанты контролируют значительные территории и активно продвигаются.

Чиновник отметил, что существует значительная разница между реальной ситуацией на фронте и информацией, которую получает российское руководство.

Реклама

«Разница между реальной ситуацией и тем, что есть на столе у Путина, как говорят военные эксперты, составляет где-то 5 — 6 тысяч квадратных километров, которые якобы контролируют россияне, что на самом деле не соответствует действительности, но Путин в это искренне верит. С другой стороны, он понимает, что даже те или иные активные действия на фронте не дают ему желаемого результата, и поэтому нужно запустить еще две составляющие эскалации«, — объяснил советник президентского офиса.

Две составляющие эскалации со стороны России

Первой составляющей эскалации Подоляк назвал удары по гражданскому населению и тыловым регионам Украины. По его словам, атаки на школы должны создавать психологическое давление на родителей и заставлять их бояться за безопасность своих детей. Советник ОП охарактеризовал это как психологическую эскалацию, направленную на максимальное давление через масштабное разрушение гражданской социальной инфраструктуры, в том числе школ, больниц и детсадов.

Вторым направлением эскалации Подоляк назвал провокативные действия России в отношении отдельных стран НАТО и Европы. По его словам, речь идет об увеличении количества беспилотников, залетающих на территорию этих государств, диверсионных акциях, активизации кибератак и усилении информационного давления.

«Россия получила от глобального лидерства абсолютно неформальное безразличие на то, что они бьют по гражданским объектам. Соответственно они хотят воспользоваться моментом для наращивания этих ударов и убийства гражданского населения Украины», — пояснил советник ОП.

Реклама

Он также выразил мнение, что ответственность за войну не ограничивается лично российским президентом.

«Это не война Путина, это война именно России. Много россиян прямо влюблены в массовые убийства, массовые разрушения. Они сегодня просто говорят в своих телеграм-каналах: „А почему мы пять лет не убивали гражданское население? Почему мы не били по школам и больницам?“ — рассказал Подоляк.

Он добавил, что в российском информационном пространстве раздаются призывы к массовым убийствам, уничтожению городов и ударам по гражданскому населению.

Что можно противопоставить российским атакам по Украине

Подоляк назвал три основных направления, которые, по его мнению, могут являться ответом на российские атаки.

«Что этому можно противопоставить? Три вещи. Первое — это наращивание ударов в глубину России, потому что они должны паритетно ощущать то, что испытывает Украина. К сожалению, здесь есть определенные сложности с точки зрения медленных решений глобального лидерства», — сказал советник ОП.

Вторым направлением он назвал совместную с международными партнерами работу над противодействием баллистическим ракетам и реактивным «Шахедам». По словам чиновника, соответствующие инженерные решения уже существуют, однако их практическое применение зависит от дальнейших решений.

Третьим направлением он назвал действия глобальных лидеров.

«Было бы желательно, чтобы глобальные лидеры появились и откровенно занимали правильную позицию санкционного давления на Россию, уборку ее с глобальных рынков. Относительно разговора с Китаем, как можно надавить на Россию по продаже элементов, которые они используют в ракетостроении», — рассказал Подоляк.

К слову, по мнению военного аналитика Алексея Гетьмана, усиление ударов РФ по Украине объясняется тем, что Путин спешит заставить Киев капитулировать, пока у него нет достаточно средств ПВО/ПРО и собственной баллистики. Кремль рассчитывает терроризировать гражданских и давить на власть через общество. Однако Путин знает, что вскоре Украина массово получит свои баллистические ракеты большой дальности, после чего каждый удар по Киеву вызовет симметричный ответ по Москве, и диктовать условия уже не получится.

Новости партнеров