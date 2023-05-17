Почему РФ усилила ракетные атаки, в том числе по Киеву: объяснение эксперта

По словам эксперта, Кремль "в своем воображении уничтожает подземные бункеры, пункты управления, где находятся украинские и натовские генералы".

Российские оккупанты снова увеличили атаки ракетами и дронами, в том числе на Киев, ведь боятся украинского контрнаступления и пытаются ему помешать.

Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, передает FREEДОМ.

"Они хотят уничтожить все, что могут максимально, а затем подвести это под срыв украинского контрнаступления. Передают папочки в доносы наверх, начальству российскому и Путину в частности. Потом сами же они и сливают это в СМИ российские. А те пишут о том, что якобы ВС РФ уничтожают подземные бункеры, пункты управления украинских войск, где находятся украинские и натовские генералы, планирующие атаки на Москву, на Белгород, на все что угодно и так далее. Они это все героически уничтожают в своем воображении", — сказал Мусиенко. .

Он отметил, что путинский режим живет в "мыльном пузыре" и кормит простых россиян несуществующими победами.

Комментируя последнюю атаку РФ по Киеву, Мусиенко считает, что россияне, прежде всего, рассчитывали уничтожить украинские средства противовоздушной обороны, в частности ЗРК Patriot. Прежде всего, уничтожение Patriot Кремлю нужно ради имиджа.

"Чтобы продемонстрировать, что якобы их "Кинжалы" намного лучше американских систем противовоздушной обороны и таким образом послать сигнал Западу, что, мол, бойтесь нас, считайтесь с нами. Вот на это все было направлено", — сказал эксперт.

Мусиенко предполагает, что Путину выгодна война. А на мнение простых людей там никто не обращает внимание, тем более, что россияне сами покорно идут выполнять преступные приказы.

"Путину война как таковая выгодна, ему выгодно все, что происходит. Поэтому война продолжается. А россиян кормят обещаниями, несуществующими победами. О людях, в принципе, никто и думать не собирался в России. Зачем о них думать, пока они безропотно идут выполнять преступные приказы. Значит, наверное, всех устраивает все", — подытожил аналитик.

Напомним, что Россия ночью 16 мая совершила очередной массированный обстрел Киева. Украинские защитники сбили все 18 ракет, выпущенных россиянами.

В РФ нагло заявили, что во время ночной ракетной атаки 16 мая якобы уничтожена система ЗРК Patriot.

Издание CNN предположило, что россияне могли повредить ЗРК, но точно ничего не уничтожили.

Советник главы ОП Михаил Подоляк объяснил, кому и почему выгодны слухи об уничтожении Patriot.