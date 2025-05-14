Почему РФ важно дойти до границ Днепровщины: эксперт назвал настоящее намерение Кремля

Владимир Путин. / © Associated Press

Реклама

Российские военные интенсифицировали боевые действия по всей протяженности русско-украинского фронта. Оккупанты пытаются выйти на админграницу Днепропетровской области под прикрытием так называемых мирных инициатив.

Об этом заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев в эфире телеканала "Еспресо".

Эксперт подчеркивает, что сейчас наиболее тяжелая ситуация на Новопавловском и Покровском направлениях.

Реклама

"Расстояние на Новопавловском направлении до границ с Днепропетровской областью – это примерно от четырех километров, и Покровское направление – это до 7 километров", - пояснил Снегирев.

По словам Снегирева, если россиянам удастся перехватить тактическую инициативу и продвинуться к границам с Днепропетровской областью, то в ходе переговоров это будет использовано как элемент военного давления не только на Украине, но и США.

"Будет фактический ультиматум со стороны страны-оккупанта: либо Силы обороны выводят подразделения из контролируемых районов Луганской, Донецкой, возможно, Запорожской и Херсонских областей на счет двух последних. Скорее всего, будут политические определенные договоренности. Если речь идет о Луганской и Донецкой областях, либо РФ оставляет за собой право на перенесение театра". состоит", - подчеркнул военный эксперт.

Напомним, в Силах обороны юга сообщают, что армия РФ пытается прорваться на предел трех областей. Напряженная ситуация в Новопавловском направлении, где захватчики пытаются выйти к административной границе Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей.

Реклама

Ранее Москва планировала закончить свое наступление на Днепропетровщину к 9 мая. Впрочем, этого им не удалось.