Почему Россия наращивает применение химического оружия в Украине: в ЕС назвали "несносную" причину

Верховная представительница ЕС из иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас / © Associated Press

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Россия все чаще использует химическое оружие в Украине в попытке покорить страну и причинить как можно больше боли и страданий.

Об этом заявила верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас после встречи министров иностранных дел в Брюсселе во вторник, 15 июля.

Эстонская политика сослалась на отчеты немецкой и нидерландской разведок, которые показывают, что Москва применяла химическое оружие не менее 9 000 раз от начала полномасштабного вторжения в Украину. Сейчас Россия наращивает его использование.

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«Поскольку разведывательные службы говорят, что это усиливается, я думаю, это [применение Россией химического оружия — ред.] вызывает большую обеспокоенность. Это показывает, что Россия хочет причинить как можно больше боли и страданий, чтобы Украина сдалась. И, знаете ли, это действительно… невыносимо», — сказала Каллас.

Большинство стран мира, включая Россию, подписали международную конвенцию 1993 года, запрещающую использование, производство, разработку или накопление химического оружия. Россия является одной из 65 стран, не только подписавших Конвенцию о химическом оружии, но и ратифицировавших ее.

Контекст эскалации и реакции США

Комментарии Каллас усиливают рост тревоги в столицах ЕС по поводу эскалации войны России против Украины. В попытке покорить украинцев россияне используют все больше и больше ракет и дронов для массированных ночных атак. Все это побудило президента США Дональда Трампа объявить в понедельник, 14 июля, что он поддержит законопроект о наказании Москвы посредством мощных тарифов на российский экспорт.

Однако тот факт, что Трамп заявил, что одобрит вторичные санкции против России только через 50 дней, если президент России Владимир Путин не прекратит свое наступление самостоятельно, вызвало разочарование в Европе и Украине.

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Заявление Трампа о том, что он позволит НАТО покупать американское оружие для Украины также вызывает неудобство у европейских чиновников. Отвечая на вопрос по этому шагу, Каллас приветствовала возможность поставки большего количества оружия Украине, но добавила, что Европа «хотела бы, чтобы США разделили бремя». Трамп, однако, заявил, что США не будут продолжать финансировать оборону Украины.

"Если мы платим за это оружие, это наша поддержка, это европейская поддержка", - подытожила Каллас.

Администрация президента США Дональда Трампа подтвердила, что Россия применяет химическое оружие в Украине и заявила о недопустимости нарушения международных конвенций.