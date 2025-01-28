Почему Россия не может начать мирные переговоры с Украиной: Путин придумал новую проблему

По словам российского президента, Владимир Зеленский является "нелегитимным лидером" и потому не может даже отменить свой запрет на переговоры с РФ.

Кремлевский диктатор Путин заявил, что мирный диалог с Украиной без отмены "декрета" президента Украины Владимира Зеленского о запрете переговоров с РФ будет "нелегитимным", а потому бесполезным.

Об этом пишет российское пропагандистское издание ТАСС.

Президент государства-агрессора также заявил, что Россия якобы еще в 2022 году "сразу предлагала Киеву уйти из ДНР и ЛНР, чтобы не было никакой войны".

"Зеленский сейчас нелегитимный лидер и не может отменить собственный запрет о ведении переговоров с РФ, но при желании есть способы это сделать", — заявил Путин.

По его словам, вести переговоры можно с кем угодно, но Зеленский "из-за своей нелегитимности" не может ничего подписывать.

Напомним, Трамп может отказаться от соглашения с Путиным. Недавно президент США Дональд Трамп заявил о возможности введения новых тарифов и санкций против Москвы, если Россия не согласится на прекращение войны в Украине.

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