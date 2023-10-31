Почему Россия обвиняет Украину в еврейских погромах в Дагестане: оценка ISW

Беспорядки в Дагестане продемонстрировали, что в российском обществе усиливается радикализация и фракционность.

Попытки российских чиновников обвинить в антиеврейских беспорядках в Дагестане Украину или Запад позволяют должностным лицам избежать ответственности за усиление радикальных настроений в обществе.

Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики указали, что антиеврейские беспорядки 29 октября в Махачкале подчеркивают возрастающую радикализацию и фракционность общества в России, возникшую в результате гипернационалистических идеологий, усиленных войной против Украины.

Как объяснил директор Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс, события в Дагестане – одно из проявлений радикализации общества, появившейся в результате войны в Украине и окружающей медиа-среды. По словам Сартса, российские средства массовой пропаганды разжигают ненависть к украинцам, Западу и Израилю. Эксперт отметил, что многие погибшие в войне против Украины российские военные были родом из Дагестана.

Один из российских военных блогеров предположил, что попытки российских властей обвинить в беспорядках иностранные ИПСО позволяют чиновникам избежать ответственности за усиление радикальных настроений среди мусульманского населения России.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что беспорядки в Дагестане якобы "инспирированы, в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентур западных спецслужб".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Страшные события в Дагестане! В России устроили "охоту" на евреев: что случилось на самом деле?

Читайте также: