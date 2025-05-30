Почему Россия скрывает от Украины свой меморандум: аналитики ISW назвали цель

Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин и президент России Владимир Путин / © ТСН

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Похоже, что российские чиновники намеренно задерживают передачу своего меморандума Украине, рассчитывая на то, что Киев откажется от участия во встрече 2 июня в Стамбуле.

Такую оценку событиям дали аналитики Института изучения войны (ISW).

В Институте напомнили, 23 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва передаст свой меморандум Украине сразу после завершения масштабного обмена военнопленными.

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Глава МИД Украины Андрей Сибига в тот же день сообщил, что Киев ожидает от РФ проект соглашения о безусловном прекращении огня после третьего этапа обмена военнопленными 25 мая.

Как сообщил 27 мая спецпредставитель президента США Кит Келлог, Вашингтон получил украинский вариант меморандума с условиями и временными рамками возможного мирного соглашения. Келлог также сказал, что теперь США ожидают российскую версию для начала согласования позиций двух стран.

«Похоже, что российские чиновники намеренно задерживают передачу своего меморандума и могут стремиться отложить это до встречи 2 июня. Вероятно, российская сторона считает, что Украина откажется участвовать во встрече, если не получит российский документ заранее, как это сделала сама Украина, и намерена использовать возможный отказ Украины для обвинений в блокировании мирных переговоров», — говорится в отчете ISW.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вечером 29 мая сообщил, что российская сторона до сих пор не передала свой меморандум ни США, ни Украине, ни Турции, хотя обещала обратное.

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Вместо этого Москва в тот же день предложила Киеву собраться на вторую встречу в Стамбуле 2 июня и обменяться меморандумами там. Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что РФ ожидает решения Украины по этому поводу.

По словам спикера МИД Украины Георгия Тихого, россияне боятся присылать свой меморандум Киеву, который, скорее всего, наполнен нереалистичными ультиматумами. Москва опасается показать, что именно она тормозит мирный процесс.