"Почему Россия убивает?": Зеленский в Буче ответил и заверил в победе Украины

Президент убежден, что российское зло падет именно Украине, и больше не сможет подняться.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Буче, что Россия издевается и убивает, чтобы обычный человек на контролируемой ею территории был только пылью под ногами удерживающих власть.

Об этом глава государства сказал во время участия в мероприятиях по случаю годовщины освобождения Бучи от российских оккупантов.

"Почему Россия убивает? Зачем Россия издевается, пытает, терроризирует? Она стремится уничтожить достоинство людей, чтобы человек значил ноль. Чтобы обычный человек на территории, которую контролирует Кремль, был только пылью под ногами удерживающих власть", — пояснил Зеленский.

Он подчеркнул, что именно так и происходит в России сегодня, однако "так никогда не будет в Украине".

Президент напомнил, что на улицах Бучи мир увидел настоящее российское зло без маскировки. И Украина не даст этого забыть. Зеленский отметил, что Буча стала городом, увидев который после российской оккупации мир изменился и проснулся.

"Уже более 400 дней украинский народ полностью сконцентрирован на отражении геноцидной полномасштабной агрессии России. Украине помогают наши друзья", – сказал глава государства, добавив, что на украинской земле происходит битва за основу свободного мира.

"Мы точно победим в этой битве. Российское зло падет именно здесь – в Украине, и больше не сможет подняться. Человечество победит. Но человечество должно помнить каждый украинский город, чьи героизм и стойкость дают будущее всем, кто ценит самое главное – жизнь", – заявил Зеленский.

Напомним, в своем обращении накануне Зеленский сообщил, что идет подготовка к активным мероприятиям на фронте, запланированным на вторую половину этой недели. Президент заверил, что Украина не потеряла еще ни одной недели во время полномасштабной войны.

В то же время, президент заявил о риске Украины проиграть в войне с РФ в случае прекращения финансовой и военной поддержки со стороны США.

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