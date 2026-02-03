- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1456
- Время на прочтение
- 2 мин
Почему Россия ударила по Украине именно 3 февраля: Зеленский отреагировал на нарушение договоренности
Массированный ракетный обстрел со стороны РФ 3 февраля является прямым нарушением договоренностей, достигнутых при посредничестве Трампа, по недельному воздержанию от ударов по инфраструктуре.
Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с СМИ после переговоров с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте рассказал подробности нарушения Россией негласных договоренностей.
По словам президента, существовала конкретная просьба от лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа к обеим сторонам конфликта — воздержаться от ударов по энергетическим объектам и инфраструктуре в течение семи дней, пока продолжаются встречи команд переговорщиков.
Хронология нарушения договоренностей
«Фактически это началось в ночь на пятницу, и в ночь на сегодня россияне нарушили обещание. То есть либо Россия теперь считает, что в неделе неполные четыре дня вместо семи, либо реально делают ставку только на войну», — отметил Зеленский.
Президент подчеркнул цинизм момента атаки. Российские войска не просто нарушили слово, а выжидали сложнейших погодных условий. Этой ночью на значительной территории Украины фиксировали температуру ниже 20 градусов мороза.
Реакция Украины на атаку
Зеленский назвал этот удар четким сигналом о настоящих намерениях Кремля — избавить людей от тепла и устроить блекаут в критический момент зимы.
«Мы считаем, что этот российский удар действительно нарушает то, о чем договаривалась американская сторона, и должны быть последствия этого… Будем контактировать с американской стороной по этому поводу. И я рассчитываю, что партнеры не будут молчать о происходящем», — резюмировал глава государства.
Напомним, по словам президента, российская армия воспользовалась инициативой США по паузе в атаках на критическую инфраструктуру только для того, чтобы накопить ракеты и дроны для массированного удара. В результате атаки 3 февраля будут изменения в формате международной коммуникации Украины.