Почему Россия ударила по Украине именно 3 февраля: Зеленский отреагировал на нарушение договоренности

Генсек НАТО Марк Рютте и президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с СМИ после переговоров с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте рассказал подробности нарушения Россией негласных договоренностей.

По словам президента, существовала конкретная просьба от лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа к обеим сторонам конфликта — воздержаться от ударов по энергетическим объектам и инфраструктуре в течение семи дней, пока продолжаются встречи команд переговорщиков.

Хронология нарушения договоренностей

«Фактически это началось в ночь на пятницу, и в ночь на сегодня россияне нарушили обещание. То есть либо Россия теперь считает, что в неделе неполные четыре дня вместо семи, либо реально делают ставку только на войну», — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул цинизм момента атаки. Российские войска не просто нарушили слово, а выжидали сложнейших погодных условий. Этой ночью на значительной территории Украины фиксировали температуру ниже 20 градусов мороза.

Реакция Украины на атаку

Зеленский назвал этот удар четким сигналом о настоящих намерениях Кремля — избавить людей от тепла и устроить блекаут в критический момент зимы.

«Мы считаем, что этот российский удар действительно нарушает то, о чем договаривалась американская сторона, и должны быть последствия этого… Будем контактировать с американской стороной по этому поводу. И я рассчитываю, что партнеры не будут молчать о происходящем», — резюмировал глава государства.

Напомним, по словам президента, российская армия воспользовалась инициативой США по паузе в атаках на критическую инфраструктуру только для того, чтобы накопить ракеты и дроны для массированного удара. В результате атаки 3 февраля будут изменения в формате международной коммуникации Украины.